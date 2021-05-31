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Survivor'da yer yerinden oynayacak: Tüm dengeleri alt üst edecek o isim adaya geri dönüyor!

31.05.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayın hayatına devam eden fenomen yarışma Survivor'da yer yerinden oynayacak. Acun Ilıcalı adaya veda eden bir ismin daha geri döneceğini açıklamasıyla gelecek ismin kim olduğu merak uyandırdı. Öte yandan ise adaya gelecek yeni ismin belli bir güce sahip Poyraz ve Batuhan'ı gerisinde bırakacağı düşünüldü. Peki adaya yeniden dönecek o isim kim?

Yayınlandığı her hafta izlenme rekroları kıran fenomen yarışmada sular durulmak bilmiyor. Her gün zorlu parkurlarda hünelerini sergileyen yarışmacılara programın yapımcısı Acun Ilıcalı bir yeni haber daha verdi. Ilıcalı, adadan elenerek giden bir ismin tekrar geleceğini ifade etmesiyle, o kişinin kim olduğunu merak edildi. Diğer yandan ise adaya tekrar gelecek isimin yarışmanın dengelerini nasıl değiştireceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Survivor adasına geri dönecek isim merak konusu oldu!

Yayınlandığı her yıl izlenme rekorları kıran Survivor yarışmasında dengeler değişiyor. Önceki gün açıklama yapan Acun Ilıcalı bombayı patlattı.
Fenomen yarışmada büyük sona yaklaşırken, nefesler tutulmaya devam ediyor. Her hafta zorlu parkurlarda, yemek , barınma ve market ihtiyaçları için performans sergileyen yarışmacılara verilen yeni haber merak uyandırdı.

İsimler bir bir belli olmaya başladı

İsimler bir bir belli olmaya başladı
Önümüzdeki yıl ekranlara Survivor All Star formatında gelecek olan yarışma için şimdiden teklifler birçok kişiye gitmeye başladı. Survivor’un yeni sezonunda olacak isimlerden bir kaçı ise belli olmuştu. Anıl Berk, Sercan, Berkan, Ogeday, Evrim, Elif, Seda, Sude gibi isimlerin yanında Survivor Panorama ekibinde çalışan Mert Öcal’ında katılacağını açıklandı.

Tüm dengeleri alt üst edecek

Tüm dengeleri alt üst edecek
Survivor All Star için yeni bir isim daha ortaya çıktı! Peki, merak edilen o isim kim oldu?

O isme teklif götürdü

O isme teklif götürdü
Survivor 2017 sezonunun en başarılı isimlerinden biri olan Tuğçe Melis Demir’e Survivor All Star teklifi gittiği iddia edilmeye başlandı. Demir'in ise teklife sıcak baktığı ortaya çıktı.
Ilıcalı, o isme teklif götürünce er yerinden oynadı. Bu kararını oylamaya sunacağını da duyurarak, "Gelecek sezon ekranlarda yer alacak olan Survivor All Star için kimlerin olmasını istiyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız." ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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