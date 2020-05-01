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Survivor’daki ‘ödül villası’ ünlü şarkıcının çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 10:06 | Son Güncelleme

'Survivor 2020'de yarışmacılara ödül olarak sunulan malikanenin kime ait olduğu ortaya çıktı. Ekranlara yansıyan malikanenin bir dönem ABD'li yıldız Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye ait olduğu açıklandı.

Survivor’daki ‘ödül villası’ ünlü şarkıcının çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle seyahatlerin kısıtlanmasıyla birlikte Survivor'da da ödüllerde değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda ödül kazanan yarışmacıları sık sık başka ülkelere götüren Acun Ilıcalı, bu sene ise ödülleri Dominik'te kaldıkları bölgenin imkanlarıyla vermeye başladı.

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Acun Ilıcalı yarışmacıların büyük ödülleri için ise dünyaca ünlü bir yıldızın malikanesini kullanıyor. Evin kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu dile getirdi.

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Ekranlara da yansıyan malikanenin bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye ait olduğu açıklandı.

Ödülün kazananı ise ünlüler takımı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2020, marc anthony, Acun Ilıcalı,

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