Survivor’daki ‘ödül villası’ ünlü şarkıcının çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle seyahatlerin kısıtlanmasıyla birlikte Survivor'da da ödüllerde değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda ödül kazanan yarışmacıları sık sık başka ülkelere götüren Acun Ilıcalı, bu sene ise ödülleri Dominik'te kaldıkları bölgenin imkanlarıyla vermeye başladı.

Acun Ilıcalı yarışmacıların büyük ödülleri için ise dünyaca ünlü bir yıldızın malikanesini kullanıyor. Evin kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu dile getirdi.

Ekranlara da yansıyan malikanenin bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye ait olduğu açıklandı.

Ödülün kazananı ise ünlüler takımı oldu.



