Survivor'dan ayrılıp gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı! Alp Kırşan abisiyle pozunu paylaştı

Kariyerinin en hareketli döneminde Survivor'da başarılı bir sunucuyken her şeyi bırakan Alp Kırşan paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Eşi Zeynep Kırşan ile Bodrum'a yerleşen ve iki çocuğu ile Bodrum'da yaşayan Kırşan, gözlerden uzak doğayla iç içe bir hayat yaşıyor.

Acun Ilıcalı'nın da kendisini desteklemesiyle Survivor'a veda eden Alp Kırşan sosyal medyada abisiyle bir pozunu paylaştı.

Alp Kırşan'ın abisi Serkan Kırşan'ı görenler "Ne kadar benziyorsunuz" yorumlarında bulundu.

Kırşan'ın bazı hayranları ise paylaşıma "Survivor'a geri dön" yazarak yeni yarışmada olmasını istedi.

Alp Kırşan Survivor'ı bıraktıktan sonra doğayla iç içe, çocuklarıyla zaman geçirerek günlerini geçirirken arada bazı etkinliklerde de sunuculuk yapıyor.

