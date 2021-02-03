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Survivor'dan elenen Duygu Serap Salman: Herkes birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyor

03.02.2021 23:48 | Son Güncelleme:
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Survivor'dan elenen Duygu Serap Salman: Herkes birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyor

Survivor 2021'den elenen son yarışmacı olan Survivor Duygu Serap Salman yarışmaya veda ettikten sonra açıklamalar yaptı. Yarışmadaki favorisinin Dora olduğunu söyleyen Duygu, performans olarak orada olmayı daha az hak eden insanlar olduğunu da ekledi.

Elenişinin hemen ardından soruları yanıtlayan Survivor Duygu, samimi açıklamalarda bulundu. Survivor Panorama programında yayınlanan konuşmasında Duygu yarışmadaki favorisini de açıkladı.

"HERKES BİRBİRİNİN YÜZÜNE GÜLÜP ARKASINDAN KONUŞUYOR"

Gönüllüler takımında yarışan Duygu, takımda birbirlerinin yüzüne gülüp arkalarından konuşulduğu durumların olduğunu ifade ederek, "Herkes birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyor. Ben bunu hiçbir zaman yapmadım. Kötü yorum yaptıkları kişilerle samimi oldular. Hazmedemediğim şey buydu. Yorgan gitti kavga da bitti, artık çok iyi anlaşacaklarını düşünüyorum. Hak eden hak etmeyen diye ayırmayacağım ama son parkurlarda gösterdim performansımı. Benden daha az hak eden kesinlikle var orada. Karakter olarak herkes bir şeyleri hak ediyor ama performans olarak daha iyi olduğumu düşündüğüm insanlar var" dedi.

"SURVİVOR'DAKİ FAVORİ İSMİM..."

Survivor 2021'deki favori yarışmacını da açıklayan Duygu, "Survivor'ı hak eden tek kişi var, o da Dora. Ama insanlık olarak sevdiğim biri daha var o da Steven. Aslında çok güzel bir kalbi var. Hep doğruya yöneliyor. Tarafsız düşünüyor. Benim için karakter, performanstan daha önemli. Dora'nın çok düşünmeden hareket ettiğini düşündüğüm için onun adını söylüyorum.

Survivor'dan sonra kiminle görüşürüm? Net bir şey söyleyemem. Birkaç isim var, çok da aramıyorum. Çok daha güzel arkadaşlıklarım dostluklarım var. Ailem nişanlım var, arkadaş aramaya gelmedim buraya. Karşı takımda enerjimin uyduğu daha çok insan var.


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