Survivor’dan elenen Hayrettin'den 'kazanan' açıklaması

Survivor 2021’de başarılı performansı ile dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Hayrettin Survivor Panaroma’nın konuğu oldu. Hayrettin yarışmanın şampiyonluk adayını açıklarken bir de spoiler verdi.

HAYRETTİN SAĞ GÖSTERİP SOL VURDU

Yorumcuları şaşkınlığa uğratan Hayrettin sağ gösterip sol vurdu. Hayrettin’in açıklamaları şöyle;

"Başta da söylerim tabii ki de kırmızı takımdan bir arkadaşım şampiyon olsun isterim. Yani Barış’ın şampiyon olmasını isterim. Fakat Barış'ın duygusallıkları var. Çok sevdiği eşi var. Çok sevdiği bir çocuğu var. Nereye kadar bilmiyorum sonuna kadar gitsin isterim. Çünkü o benim kardeşim gibi oldu. Ama ben Sergen’in şampiyon olmasını isterim"

Hayrettin ayrıca spoiler vererek İsmail’in oturuşundan ünlüler takımının kaybedeceğini söyledi.

