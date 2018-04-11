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Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2018 21:13 | Son Güncelleme

Survivor 2018'den bir süre önce elenen ve Survivor Panorama programına konuk olan İpek, adaya dair açıklamalarıyla gündem yarattı. Canlı yayında çarpıcı itiraflarda bulunan İpek, takım arkadaşı Anıl'la ilgili de ilginç sözler söyledi.

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2018' yarışmasında gönüllüler takımı adına mücadele veren İpek Yaşar, adada kaldığı süre boyunca beklentileri karşılayamamıştı.

'ACUN ILICALI'YA MAHÇUP OLDUM'
TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programına konuk olan İpek, "Kötü performans sergiledim ama olur da tekrar böyle bir şans verilirse orada olmayı çok isterim" dedi. Canlı yayında itirafta bulunan 27 yaşındaki sporcu, "Acun Ilıcalı'yı hüsrana uğrattım, çok mahcup oldum. Benden beklentileri çok yüksekti. Beklentiyi çok fazla düşündüğüm için ve beklediğimin dışında bir tablo gördüğüm için beni bitirdi. keşke daha iyi olsaydım" ifadelerini kullandı.

'ANIL BENİ GÖRMEMEZLİKTEN GELİYORDU'
Yarışmaya yedeklerden gelmenin dezavantajını yaşadığını söyleyen İpek, 'Yarışmaya hiç bir şekilde gitmeyeceğim diye düşündüm. Yedek olmanın dezavantajını yaşadım. Survivor'a çok ağır gittim 65 kiloya kadar çıktım. Ama oradakiler kadar atak ve hızlı olamadım. Yaptığım antremanlar ve kilodan dolayı ağırlaştım. Su topu takımından Hakan ve iş arkadaşım Anıl vardı tanıdığım. Hakan destekçi oldu ama Anıl'dan aynı şeyi görmedim.

Beni demotive eden şey farklı insanlarla yarışamadım. Sema sürekli beni seçtiği için farklı insanlarla yaşayamadım. Takım arkadaşlarım da bana güvenmedi. Takımdaki kızlar genelde garanti olarak gördükleri Sahra'yı seçiyorlardı. Ben ya Damla ya da Sema'y seçmek zorunda kalıyordu. Anıl başarıyı seven bir insan ben başarısızdım. Anıl'la bir iki gün iyiydik. Sonra yokmuşum gibi davrandı. Bana günaydın bile demiyordu' şeklinde konuştu.

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