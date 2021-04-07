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Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor

Geçtiğimiz hafta Survivor 2021'den elenen Öykü Çelik'in yüzü aşk hayatında güldü. Survivor 2021 için Dominik'e gittiği zamanlarda yeni bir aşka yelken açmış olan Öykü Çelik dönünce sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi aldı.

EVET DEDİ

yarışma programı için Dominik Cumhuriyeti'ne gitmeden önce aşk yaşamaya başladığı İsmail Berhan'dan evlilik teklifi aldı. Instagram'dan parmağındaki alyansı paylaşan Öykü Çelik, "Evet" yazarak, teklif aldığını duyurdu. Oyuncuya, kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı. Çiftin, önümüzde aylarda nikah masasına oturması bekleniyor.

"MİNİ ETEK GİYEN KIZ İLE BENİM KÜLTÜRÜM AYNI OLUR MU?" Parti parti gezen biri olmadığını söyleyen oyuncu, Karadeniz kızı olduğunu vurgulayarak, “Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?” demişti.

Oyuncunun bu sözleri Twitter'da gündem olmuş, sosyal medyada tepki yağmıştı. Yaşananlardan sonra Öykü Çelik, yazılı bir açıklama yayınlamıştı: Açıklamalarım toplum tarafından yanlış anlaşılıp çeşitli mecralarda farklı yerlere çekilmiştir. Eğer sözlerimin sadece çok küçük bir kısmına odaklanmayıp, röportajda hangi soru karşısında bu ifadeleri kullandığımı göz önünde bulundursaydınız böyle acımasız yorumlar yapmazdınız.

Hiçbir zaman negatif durumdan beslenip kimseyi incitmedim. Sadece kadının kadına yaptığı şiddete değil, insanın insana her türlü şiddetin karşısında oldum ve kınadım. Röportajda aslında kendimi eleştirdim. Olumsuz olarak değerlendirdiğim kendimdi. Tamamen yanlış anlaşıldım.

Küfür ve argo barındıran yorumlarını yaparken lütfen benim de bir kadın olduğumu unutmayın. Yanlış anlaşılmaktan üzüntü duyduğumu belirtiyor ve en kısa zamanda da sözlerime benim açımdan bakabilmenizi diliyorum.