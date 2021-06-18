Survivor’dan elenmişti! Survivor Sergen bakın kim çıktı... O programa da katılmış!

İşte Survivor Sergen hakkında bilinmeyenler...

O İSİMLE FOTOĞRAFI DA ORTAYA ÇIKTI! SURVİVOR SERGEN HAKKINDA BİLİNMEYENLER...

Sezonlardır yayınlanmaya eden reyting rekortmeni program Survivor, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Geçmiş bölümlerde yarışmaya veda eden isimlerden olan Sergen Bayar'ın hayatı ve özel yaşamı merak ediliyordu.

BAŞKA BİR YARIŞMAYA DAHA KATILMIŞ Yarışmaya yedek isimler arasından dahil olan Bayar'ın daha önce ekranlarda yayınlanan bir başka yarışmaya daha dahil olduğu ortaya çıktı.

KUAFÖRÜM SENSİN'E DE KATILMIŞ! Sergen Bayar'ın daha önce de Kuaförüm Sensin isimli yarışmaya, Özlem Kurt'un asistanı olarak katıldığı ortaya çıktı.

Ayrıca Sergen'in sosyal medya üzerinde Hülya Avşar ile beraber çekildiği fotoğrafları da bulunuyor. Bu fotoğrafların da yine bir projeden olduğu tahmin ediliyor.

1998 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Bayar'ın meslek olarak antrenörlükle ilgilendiği biliniyor.