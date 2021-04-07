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Survivor'dan kim elendi, adaya kim veda etti? İşte Exxen SMS sıralaması

07.04.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zorlu yarışmalarından olan Survivor’da dün akşam yine heyecan doruktaydı. Yarışmacıların yiyecekler konusunda kural ihlali yapmaları ve Batuhan’ın ada konseyindeki konuşmaları ise programın bombası oldu. Survivor yarışmasındaki iletişim ödülü için takımlar kıran kırana bir mücadele verdi. Her hafta iletişim oyunu için tüm yeteneklerini ortaya döken yarışmacılar arasında, bu hafta ödülü kazanan takım kim oldu?

Survivor'dan kim elendi, adaya kim veda etti? İşte Exxen SMS sıralaması

Survivor’da 6 Nisan akşamı gerçekleşen konseyde eleme adayları; Çağrı, Doğan, Sergen ve İsmail olmuştu. Haftanın en heyecanlı anlarının yaşandığı Survivor, izleyiciler tarafından merakla izlendi. Ada konseyinde Batuhan ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan gergin dakikalar ise merakla takip edildi. Peki iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor SMS birincisi kim oldu?

iletişim oyunu

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'nun 8-9'luk skorla gönüllüler takımı lehine çevirdiği skoru son oyunda Çağrı ile Berkay arasında oynanan oyunda Berkay kazanan taraf oldu ve iletişim ödülünü kazanan takım gönüllüler oldu.

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SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor 2021 son bölümde oynanan iletişim ödülü oyununda gönüllüler takımının galip gelmesi sonrasında, yarışmacıların aile ve sevdikleriyle görüşmesi sonrasında sıra, gecenin en önemli ve en gergin anlarına geldi. Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyinde noter onayıyla 13. Hafta Survivor SMS oylaması sonuçlarına göre birincisi seçildi. 6 Nisan SMS birincisi ünlüler takımından Batuhan olarak açıklandı.

Böylelikle eleme adaylığı düşen Batuhan'ın yerine Çağrı eleme potasına girmek durumunda kaldı.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • İsmail
  • Doğan
  • Çağrı
  • Sergen

eleme konseyi

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

6 Nisan Salı günü yapılan Survivor eleme konseyinde Acun Ilıcalı tarafından noter onayıyla açıklanan 13. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre, eleme adayları arasından en az SMS oyuna sahip olan isim Doğan oldu ve Survivor 2021 şampiyonluk hayallerine ve adaya veda eden isim oldu.

SURVIVOR 13. HAFTA SMS SIRALAMASI

Noter onayıyla Survivor 2021 13. Hafta SMS oylaması sıralamaları açıklandığında takım bazında burada olacak.

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ÜNLÜLER TAKIMI SMS SIRALAMASI

1 - Batuhan
2 - İsmail
3 - Merve
4 - Çağrı
5 - Sergen
6 - Doğan
7 - İlayda
8 - Melis

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı

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