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Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2018 23:33 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de 23 Nisan Pazartesi akşamı hem eleme heyecanı hem de duş ödüllü oyun heyecanı vardı. Son günlerde fırtına gibi esen Gönüllüler karşı takımdan 3 kişiyi eleme potasında sms oylamasına kaldı. Survivor Ünlüler'de elemeye kalan Adem Kılıçcı, Sahra Işık ve Mustafa Kemal arasında en az oyu alarak veda eden isim belli oldu! Peki Survivor'dan kim elendi?

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Survivor 2018'de son günlerin formda takımı olan Gönüllüler durdurulamıyor. Son iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımından bu hafta elenen isim belli oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Cumartesi yayınlanan bölümde ilk dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler'de ada konseyinde adı en fazla yazılan Sahra Işık ilk eleme adayı olurken, bireysel dokunulmazlığı kazanan Elif ise Adem'in ismini söylemişti. Pazar akşamki bölümde ise ikinci dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler'de ada konseyinde Mustafa Kemal'in adı çıktı.

SURVIVOR'DAN ELENEN KİM OLDU?
Acun Ilıcalı'nın elenen adayın ismini açıklayacağı anlarda heyecan doruktaydı. Eleme adayı gösterilmesinin haksızlık olduğunu ve Survivor'da kalmayı çok istediğini sık sık dile getiren Mustafa Kemal o anlarda çok büyük heyecan yaşadı. Elemeye kalan Adem Kılıçcı, Sahra Işık ve Mustafa Kemal arasında yapılan sms oylamasında en az oyu alan Sahra Işık Survivor'dan elenerek veda etti.

SURVIVOR'DAN ELENEN SAHRA NELER SÖYLEDİ?
Bu sene üçüncü defa yarıştığı Survivor'dan elenen Sahra adının açıklanmasından sonra duygularını paylaştı. Sahra, 'Burada çok iyi arkadaşlıklar edindim. Merve kardeşim gibiydi. Sema, Damla, Murat, eski arkadaşlarım var Hilmi Cem, Turabi, Adem. Hepsini çok seviyorum. Sevdiğim insanlar psikolojimin kötü olduğunu, dönmem gerektiğini, performansımın kötü olduğunu hissettiler belki de. Merve ve Sema kendilerine iyi baksın. İkisine de çok büyük yük düşüyor. Çok daha üst seviyede performans sergilemeleri gerekiyor. Çok üzgünüm ama kısmet buraya kadarmış' şeklinde konuştu.

ACUN ILICALI: 'OLGUNLAŞMIŞ BİR SAHRA GÖRDÜM'
Acun Ilıcalı ise, Sahra'nın bu seneki performansını överek, 'Bence 3 sezon içinde, uzak ara en iyi olduğun sezondu. Beklediğimin 2 katı bir Sahra buldum. İnanılmaz puanlar aldın. Eskiye göre olgunlaşmış buldum seni. Yıllar önce hatırladığım Sahra deli dolu bir kızdı.Şimdi daha olgunlaşmış bir Sahra vardı' dedi.

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DUŞ ÖDÜLLÜ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'ın Pazartesi akşamı yayınlanan 53. bölümünde kazanan takımın duş alma imkanı bulacağı ödül oyununu Acun Ilıcalı yönetti. Ödül oyununda ilginç anlar yaşandı. Son günlerin formda takımı Gönüllüler oyuna çok iyi başladı ve 9-2 öne geçti. Tam her şey bitti denildiği anda Ünlüler müthiş bir geri dönüş yaparak durumu 8-9'a getirdi. Fakat Gönüllüler'de oyuna son noktayı koyan Hakan Hatipoğlu oldu. Son oyunu kazanan Hakan durumu 10-9 yaptı ve ödüle Gönüllüler kavuştu.

GÖNÜLLÜLER'DE HAKAN VE MURAT KRİZİ
Duş ödüllü oyun sırasında Gönüllüler'de gergin anlar yaşandı. Murat Ceylan'ın penaltı atışlarında başarı sağlayamaması sonrasında Hakan Hatipoğlu ile tartışma yaşadılar.

ELEME ADAYI MUSTAFA KEMAL İSYAN ETTİ
Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayı olan Mustafa Kemal, potaya çıkmasını değerlendirdi. Takımda herkesle arasının iyi olduğunu ve performansından dolayı da yazılmayı beklemediğini söyleyen Mustafa Kemal, 'Şaşkınım hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Survivor'da hak edenin kalması ve iyi olanın gidebildiği yere kadar gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben takıma sonradan geldim, onların arasında arkadaşlık vardı. Onların arkadaşlarını yazamadıkları için beni yazmaları talihsizce geldi.Burada herkesle iyiydim ve performansım da iyi olunca beni yazmazlar diye düşündüm. Biraz daha ilerlerim diye düşündüm. Daha Survivor'a bir oldu geleli. Her şey iyi giderken, gayet mutluyken yazılmak beklemediğim bir şeydi' şeklinde konuştu.

MERVE'DEN TURABİ'YE ŞOK SÖZLER
 Dokunulmazlık oyunu sırasında suya takla atarak atlayan ve eşleşmeler sırasında Murat Ceylan'ı seçen Turabi'ye, Merve Aydın tepki gösterdi. Turabi'nin denizdeki dokunulmazlık oyunu sırasında, platformdan atlarken taklalar atmasını şov yapmak olarak nitelendiren Merve Aydın ağır eleştirilerde bulunuyor. Adada takım arkadaşıyla dertleşen Merve'nin Turabi için, 'Dokunulmazlık oyununda kalmış Turabi taklalar atıyor. Burası şov alanı değil. Cumali varken sürekli onu seçiyordu şimdi Murat'ı seçiyor' sözleri dikkat çekiyor. Röportaj sırasında ise daha sert ifadeler kullanan Merve, 'Bu kadar mı özgüveni sıfır, bu kadar mı korkuyorsun?
Bu kadar mı yere düştü?' diye soruyor.

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