Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Survivor 2018'de son günlerin formda takımı olan Gönüllüler durdurulamıyor. Son iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımından bu hafta elenen isim belli oldu. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Cumartesi yayınlanan bölümde ilk dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler'de ada konseyinde adı en fazla yazılan Sahra Işık ilk eleme adayı olurken, bireysel dokunulmazlığı kazanan Elif ise Adem'in ismini söylemişti. Pazar akşamki bölümde ise ikinci dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler'de ada konseyinde Mustafa Kemal'in adı çıktı. SURVIVOR'DAN ELENEN KİM OLDU?

Acun Ilıcalı'nın elenen adayın ismini açıklayacağı anlarda heyecan doruktaydı. Eleme adayı gösterilmesinin haksızlık olduğunu ve Survivor'da kalmayı çok istediğini sık sık dile getiren Mustafa Kemal o anlarda çok büyük heyecan yaşadı. Elemeye kalan Adem Kılıçcı, Sahra Işık ve Mustafa Kemal arasında yapılan sms oylamasında en az oyu alan Sahra Işık Survivor'dan elenerek veda etti. SURVIVOR'DAN ELENEN SAHRA NELER SÖYLEDİ?

Bu sene üçüncü defa yarıştığı Survivor'dan elenen Sahra adının açıklanmasından sonra duygularını paylaştı. Sahra, 'Burada çok iyi arkadaşlıklar edindim. Merve kardeşim gibiydi. Sema, Damla, Murat, eski arkadaşlarım var Hilmi Cem, Turabi, Adem. Hepsini çok seviyorum. Sevdiğim insanlar psikolojimin kötü olduğunu, dönmem gerektiğini, performansımın kötü olduğunu hissettiler belki de. Merve ve Sema kendilerine iyi baksın. İkisine de çok büyük yük düşüyor. Çok daha üst seviyede performans sergilemeleri gerekiyor. Çok üzgünüm ama kısmet buraya kadarmış' şeklinde konuştu.

ACUN ILICALI: 'OLGUNLAŞMIŞ BİR SAHRA GÖRDÜM'

Acun Ilıcalı ise, Sahra'nın bu seneki performansını överek, 'Bence 3 sezon içinde, uzak ara en iyi olduğun sezondu. Beklediğimin 2 katı bir Sahra buldum. İnanılmaz puanlar aldın. Eskiye göre olgunlaşmış buldum seni. Yıllar önce hatırladığım Sahra deli dolu bir kızdı.Şimdi daha olgunlaşmış bir Sahra vardı' dedi. DUŞ ÖDÜLLÜ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın Pazartesi akşamı yayınlanan 53. bölümünde kazanan takımın duş alma imkanı bulacağı ödül oyununu Acun Ilıcalı yönetti. Ödül oyununda ilginç anlar yaşandı. Son günlerin formda takımı Gönüllüler oyuna çok iyi başladı ve 9-2 öne geçti. Tam her şey bitti denildiği anda Ünlüler müthiş bir geri dönüş yaparak durumu 8-9'a getirdi. Fakat Gönüllüler'de oyuna son noktayı koyan Hakan Hatipoğlu oldu. Son oyunu kazanan Hakan durumu 10-9 yaptı ve ödüle Gönüllüler kavuştu. GÖNÜLLÜLER'DE HAKAN VE MURAT KRİZİ

Duş ödüllü oyun sırasında Gönüllüler'de gergin anlar yaşandı. Murat Ceylan'ın penaltı atışlarında başarı sağlayamaması sonrasında Hakan Hatipoğlu ile tartışma yaşadılar.