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Survivor'dan sonra MasterChef yarışmacılarının maaşı merak edildi! Dikkat çeken iddia

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.08.2024 08:48
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Survivor yarışmacılarının kazançlarından sonra şimdi de son günlerin çok konuşulan yarışması MasterChef'in yarışmacılarının aldığı para gündemde. Sosyal medyada yer alan bir hesap iddiasıyla dikkat çekti.

Survivor'dan sonra MasterChef yarışmacılarının maaşı merak edildi! Dikkat çeken iddia

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı programlarda yarışmacıların kazançları sık sık gündeme geliyor.

Survivor All Star döneminde özellikle ünlü yarışmacıların kazandığı paralar merak ediliyordu. Sosyal medyada yer alan iddialara göre yarışmacılar haftalık olarak 60 bin TL ila 100 bin TL arasında para kazanıyordu.

Daha önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.

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HERKESE AYNI ÜCRET!

Şimdi Survivor gibi MasterChef yarışmacılarının kazançları merak ediliyor. Her ne kadar bu konularda resmi bir açıklama olmasa da fan sayfaları ve programa dair kaynak gösterilen sosyal medya sayfalarında yorumlar yapılıyor.

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MasterChefbilgi adlı sosyal medya hesabının iddiasına göre kavgaların eksik olmadığı MasterChef'te yarışmacılar haftalık maaş alıyor.

İddiaya göre yarışmacılar haftalık 50 bin ila 100 bin arasında değişen bir ücret alıyor ve herkese verilen ücret aynı...

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Anahtar Kelimeler:
survivor Masterchef
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