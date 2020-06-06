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Survivor dokunulmazlık oyununda Barış ve Yasin gerginliği! Survivor 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 02:40 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde, mavi ve kırmızı takımlar arasında ilk defa dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlığı kazanıp ada konseyinde eleme adayı çıkarmamak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Survivor'da dokunulmazlık oyunu sırasında ise Barış önce Berkan ardından ise Yasin'le tartışmalar yaşıyor.

Survivor dokunulmazlık oyununda Barış ve Yasin gerginliği! Survivor 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'nin 6 Haziran Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar, bu defa haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yarışıyor.

Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre ve Barış'ın yer aldığı kırmızı takım ile Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan ve Evrim'den oluşan mavi takım ilk dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkurda ter döküyor.

Survivor 99. bölümde sinirlerin iyice gerildiği gözlerden kaçmıyor. Kırmızı takımdan Barış’ın önce Berkan ile ve ardından Yasin ile atışmaları dikkatleri çekiyor.

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Survivor'da ilk dokunulmazlık sonrasında ise ada konseyinde oylama yapılacak ve haftanın ilk eleme adayı belli olacak.


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