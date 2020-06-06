Survivor dokunulmazlık oyununda Barış ve Yasin gerginliği! Survivor 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'nin 6 Haziran Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar, bu defa haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yarışıyor.

Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre ve Barış'ın yer aldığı kırmızı takım ile Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan ve Evrim'den oluşan mavi takım ilk dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkurda ter döküyor.

Survivor 99. bölümde sinirlerin iyice gerildiği gözlerden kaçmıyor. Kırmızı takımdan Barış’ın önce Berkan ile ve ardından Yasin ile atışmaları dikkatleri çekiyor.

Survivor'da ilk dokunulmazlık sonrasında ise ada konseyinde oylama yapılacak ve haftanın ilk eleme adayı belli olacak.