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  4. 7 Mart 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 7 Mart Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

7 Mart 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 7 Mart Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

07.03.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 7 Mart Pazartesi akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor All Star 7 Mart Pazartesi akşamı 42. bölümüyle TV8 ekranlarına geldi. Her geçen gün birleşme partisine yaklaşan ünlüler ve gönüllüler takımında heyecan dorukta. Dokunulmazlık oyunları her iki takım için de önem arz ediyor. Survivor 7 Mart Pazartesi dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. İşte haberin detayları!

7 Mart 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 7 Mart Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 7 Mart Pazartesi akşamı 42. bölümüyle ekranlara geldi. TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir dokunulmazlık oyunuyla karşı karşıya geldiler. Mücadelenin ve hırsın hat safhada olduğu Survivor, izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Önce kadınların, sonra erkeklerin yarıştığı Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. 7 Mart Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununa dair detayları haberimizde işledik...

7 MART PAZARTESİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 7 Mart Pazartesi akşamı Ünlüler ve Gönüllüler zorlu bir parkurda sağnak yağmurun altında dokunulmazlık oyunu oynadı. 7 Mart Pazartesi akşamı Survivor All Star'da kadınlar mücadelesini ünlüler takımı kazandı. İlk turu ünlüler takımının kadınları kazandığı için tadımı da ünlüler takımı yaptı. Daha sonra sağanak yağışın altında ünlüler ve gönüllüler takımının erkekleri de zorlu parkurda mücadele verdi.

7 Mart Pazartesi akşamında oynanan dokunulmazlık oyununun galibi birazdan açıklanacak...

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survivor Acun Ilıcalı
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