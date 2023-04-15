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Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 15 Nisan 2023 Survivor eleme adayları...

15.04.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. TV8'de yayınlanan yarışma programı bu akşam dokunulmazlık oyunuyla ekrana geldi. Survivor 2023 sezonu heyecan dolu mücadeleleriyle TV8 ekranlarındaki yayın macerasına devam ederken büyük finale de adım adım yaklaşılmaya başlandı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 15 Nisan 2023 Survivor eleme adayları...

Survivor yarışmacıları dokunulmazlığı alarak eleme potasına çıkmamak için mücadele ediyorlar. Survivor 15 Nisan 2023 günü yeni bölümünde son eleme adayı belli olacak. Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesinin kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. Her bölümü ayrı heyecana sahne olan Survivor, geçtiğimiz gün eleme ilk adayının belli olduğu bölümle ekrana gelmişti. İşte dokunulmazlık oyununda yaşananlar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanıyla ekrana geldi. Adada daha fazla kalabilmek için mücadele veren yarışmacılar, parkurlarda oldukça zorlandı. Kıran kırana mücadele ile geçen bölümde henüz dokunulmazlık oyununun kazananı belli olmadı.

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15 NİSAN 2023 SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Survivor eleme adayları dokunulmazlık oyunun ardından belli olacak. Acun Ilıcalı'nın sunacağı konseyde dokunulmazlığı hangi takım kaybettiyse o takımdan eleme adayı açıklanmış olacak. Adaylar belirlendiğinde detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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