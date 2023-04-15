Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 15 Nisan 2023 Survivor eleme adayları...

Survivor yarışmacıları dokunulmazlığı alarak eleme potasına çıkmamak için mücadele ediyorlar. Survivor 15 Nisan 2023 günü yeni bölümünde son eleme adayı belli olacak. Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesinin kazananı izleyiciler tarafından merak edildi. Her bölümü ayrı heyecana sahne olan Survivor, geçtiğimiz gün eleme ilk adayının belli olduğu bölümle ekrana gelmişti. İşte dokunulmazlık oyununda yaşananlar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanıyla ekrana geldi. Adada daha fazla kalabilmek için mücadele veren yarışmacılar, parkurlarda oldukça zorlandı. Kıran kırana mücadele ile geçen bölümde henüz dokunulmazlık oyununun kazananı belli olmadı.

15 NİSAN 2023 SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Survivor eleme adayları dokunulmazlık oyunun ardından belli olacak. Acun Ilıcalı'nın sunacağı konseyde dokunulmazlığı hangi takım kaybettiyse o takımdan eleme adayı açıklanmış olacak. Adaylar belirlendiğinde detayları haberimizde bulabilirsiniz.



