Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu akşam kıyasıya Dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı aralarından bir isim yazmak istemedikleri için parkurda ellerinden geleni yaptı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde elenmek üzere bir isim çıkaracak. Peki, Survivor'da bu akşam Dokunulmazlık oyununu ünlüler mi kazandı, gönüllüler mi? İşte, Survivor Dokunulmazlık oyununu kazanan takım!

Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da bu akşam Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı arasında Dokunulmazlık mücadelesinin birinci ayağı gerçekleşti. 10 - 4 skorla biten Dokunulmazlık oyununda ise kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler bu akşam ada konseyinde kendi aralarında yapacakları oylamada elenmek üzere bir isim çıkaracak.



