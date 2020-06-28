Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülü ne oldu? İşte Survivor'da 2. bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı

Survivor 2020’de dokunulmazlık mücadelesi nefes kesti. 28 Haziran Pazar günü Survivor 2020’de kalan yedi yarışmacı haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Parkuru en kısa sürede tamamlayan yarışmacı, ilk eşleşme turunu direk olarak geçti ve finale bir adım daha yaklaştı. Survivor dokunulmazlık oyunu sırasında parkurdaki engele takılıp düşen Yasin’in son durumu ise izleyenlerin merak konusu oldu.

SURVIVOR’DA YASİN’İN SAKATLANDI MI? SON DURUMU NEDİR?

Dokunulmazlık oyunu ilk tur eşleşmelerinde Yasin, Nisa ile parkura çıktı. İlk oyunda engelleri aşarken ayağı takılan ve kötü bir şekilde düşen Yasin, acı içinde kıvranmaya başladı. Doktor Ulaş, anında yanına gelerek gerekli kontrolleri yaptı. Herkesi korkutan bu sahne sonrasında Yasin ayağa kalktı. Sonrasında ise Survivor Yasin, doktor tavsiyesi ile bir tur dinlenmeye alındı. Survivor Yasin, kendini iyi hissettiği için bir tur dinlendikten sonra Nisa ile dokunulmazlık oyununa kaldığı yerden devam etti.

SURVIVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Dün oynanan dokunulmazlık oyunu gibi bu oyunda da parkur süresi en iyi olan yarışmacı, ilk tur eşleşmelerini direk geçti.