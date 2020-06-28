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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülü ne oldu? İşte Survivor'da 2. bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 23:29 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 28 Haziran Pazar ekrana gelen 121. bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanmak isteyen Sercan, Yasin, Nisa, Elif, Cemal Can, Berkan ve Barış zorlu parkurda mücadele etti. Bireysel dokunumazlığı kazanan yarışmacı, haftanın 2. eleme adayını da belirleyecek. Peki Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülü ne oldu*

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülü ne oldu? İşte Survivor'da 2. bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı

Survivor 2020’de dokunulmazlık mücadelesi nefes kesti. 28 Haziran Pazar günü Survivor 2020’de kalan yedi yarışmacı haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Parkuru en kısa sürede tamamlayan yarışmacı, ilk eşleşme turunu direk olarak geçti ve finale bir adım daha yaklaştı. Survivor dokunulmazlık oyunu sırasında parkurdaki engele takılıp düşen Yasin’in son durumu ise izleyenlerin merak konusu oldu.

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Dokunulmazlık oyunu ilk tur eşleşmelerinde Yasin, Nisa ile parkura çıktı. İlk oyunda engelleri aşarken ayağı takılan ve kötü bir şekilde düşen Yasin, acı içinde kıvranmaya başladı. Doktor Ulaş, anında yanına gelerek gerekli kontrolleri yaptı. Herkesi korkutan bu sahne sonrasında Yasin ayağa kalktı. Sonrasında ise Survivor Yasin, doktor tavsiyesi ile bir tur dinlenmeye alındı. Survivor Yasin, kendini iyi hissettiği için bir tur dinlendikten sonra Nisa ile dokunulmazlık oyununa kaldığı yerden devam etti.

SURVIVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Dün oynanan dokunulmazlık oyunu gibi bu oyunda da parkur süresi en iyi olan yarışmacı, ilk tur eşleşmelerini direk geçti.

Survivor yeni bölümde yarışmacıların ilk tur eşleşmeleri ise, Nisa – Yasin, Berkan – Elif, Cemal Can – Sercan şeklinde oldu. Bu turda Berkan, Nisa, Sercan galip geldiler ve üst tura çıktılar. Sonraki turda eşleşme Barış – Sercan, Berkan – Nisa şeklinde oldu. Nisa’yı 2-0 yenen Berkan, Survivor 2020’de 2. dokunulmazlık oyununda ilk finalist oldu. Diğer eşleşmede Barış’ı 2-0 yenen Sercan, finalde Berkan’ın rakibi oldu.

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İki yarışmacı arasındaki finalde galip gelen ve dokunulmazlığı kazanan isim Sercan oldu. Ada konseyinde Sercan, Berkan’ın ismini söyledi ve onu haftanın ilk eleme adayı yaptı. Bugün oynanan 2. dokunulmazlık oyununda finalde yine Sercan ile Berkan karşı karşıya geldi. Finaldeki müthiş mücadeleyi Sercan 2-0 kazandı. Böylece Survivor 2020'de ikinci dokunulmazlık oyununu da Sercan kazanmış oldu.

SURVIVOR’DA ÖDÜL NE OLDU?

Survivor 2020’de bugün 2. dokunulmazlığı kazanan Sercan güzel bir ödül de kazandı.

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Sercan ödüle Elif, Yasin ve Cemal Can'ı da götürdü. Yarışmacılar akşam yemeğinde kebap yiyerek karınlarını doyurdu.


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