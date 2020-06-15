Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayları ve çeyrek finalistler belli oldu

Survivor 2020’de son kez oluşturulan kırmızı ve mavi takımlar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Murat Ceylan'ın sunduğu dokunulmazlık oyununda nefes kesen anlar yaşandı. Survivor’da müthiş bir geri dönüş yaparak ilk dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım olmuştu. Survivor 2020’de iki takım arasında geçen kıyasıya mücadele sonrasında ise ikinci dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.
Survivor 2020'de sezonun en kritik oyunlarından biri, 14 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen dokunulmazlık oyunu oldu. Çeyrek finale kalacak ve elenecek isimlerin belirleneceği dokunulmazlık oyununda başa baş bir mücadele sergilendi.
Oyunda kırmızı takım, üstünlüğü ele geçirerek skor 7-3 yaptı. Sonrasında dört oyun üst üste alan mavi takım beraberliği yakaladı. Skor 7-7 iken oynanan iki oyunu kazanan kırmızı takım 9-7 öne geçti. Mavi takım skoru 9-8 yapıp ümitlendi. Fakat son oyunda Berkan, Evrim'e sayı kaybetmedi. Ve Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu, 10'a 8'lik skorla Cemal Can'ın kaptan olduğu kırmızı takım kazandı.
öylece Kırmızı takım yarışmacıları Berkan, Barış, Nisa ve Cemal Can, Survivor 2020'de çeyrek finale kalmayı garantiledi. Mavi takımdan Elif, daha önce sembol finalini kazanarak çeyrek finale kalmayı garantilemişti.
Survivor 2020’de ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım yine mavi takım oldu. İlk dokunulmazlığı da kaybeden mavi takımda Ardahan eleme adayı olarak gösterilmişti. Mavi takımdaki Elif daha önce çeyrek finali garantilediği için, oylama yapılmaya gerek kalmadı.
Dört eleme adayı çıkması gerektiği için mavi takımda Ardahan ile birlikte Yasin, Evrim ve Sercan da elemeye kaldı. Bu dört yarışmacı arasında yapılacak oylamada, en oyu alan isim Survivor'a çeyrek final öncesinde veda edecek. Survivor'dan elenecek olan isim Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümde belli olacak.
Survivor 2020'De çeyrek finale kalmayı garantileyen yarışmacılar belli olmaya başladı. İlk olarak geçen hafta yapılan sembol finalini kazanan Elif, Survivor’da çeyrek finale kalmayı başaran ilk yarışmacı olmuştu.
Son dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takımın yarışmacıları; Berkan, Barış, Nisa ve Cemal Can, bu hafta elenmekten kurtuldular ve böylece çeyrek finale kalmış oldular. Mavi takımdan Ardahan, Yasin, Sercan ve Evrim arasından bir kişi, Salı günü yapılacak konseyde SMS sıralamasına göre yarışmaya veda edecek. Ve son sekize kalan üç yarışmacı daha böylece belli olacak.
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