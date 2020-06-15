Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayları ve çeyrek finalistler belli oldu

Survivor 2020’de son kez oluşturulan kırmızı ve mavi takımlar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Murat Ceylan'ın sunduğu dokunulmazlık oyununda nefes kesen anlar yaşandı. Survivor’da müthiş bir geri dönüş yaparak ilk dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım olmuştu. Survivor 2020’de iki takım arasında geçen kıyasıya mücadele sonrasında ise ikinci dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.

SURVIVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de sezonun en kritik oyunlarından biri, 14 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen dokunulmazlık oyunu oldu. Çeyrek finale kalacak ve elenecek isimlerin belirleneceği dokunulmazlık oyununda başa baş bir mücadele sergilendi.

Oyunda kırmızı takım, üstünlüğü ele geçirerek skor 7-3 yaptı. Sonrasında dört oyun üst üste alan mavi takım beraberliği yakaladı. Skor 7-7 iken oynanan iki oyunu kazanan kırmızı takım 9-7 öne geçti. Mavi takım skoru 9-8 yapıp ümitlendi. Fakat son oyunda Berkan, Evrim'e sayı kaybetmedi. Ve Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu, 10'a 8'lik skorla Cemal Can'ın kaptan olduğu kırmızı takım kazandı.