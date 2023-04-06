Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor eleme adayları kimler oldu? Yarışmada gerginlik had safhada!

Survivor 2023 yarışmasında yine heyecan dorukta. Surivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Kırmızı ve mavi takım, dokunulmazlık oyununda tüm kozlarını paylaşıyor. Yer yer gerginliklerin oluştuğu oyunda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. İşte 6 Nisan 2023 Perşembe günü Survivor'da yaşananlar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Oldukça heyecanlı geçen yarışmada kazanan kim olacak merak ediliyor. Geçen hafta yine bir eleme gerçekleşmiş ve Elanur Pat adaya veda etmişti. Bugünkü dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele ediliyor.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da ilk eleme adayı Murat Eken, ikinci eleme adayı ismi Aziz ve üçüncü olarak da Barış olmuştu. Yeni ve son eleme adayı dört oyla Alper seçildi.

Adadan elenecek olan ismin belirlenmesi için SMS oylaması başladı.



