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  4. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? 18 Nisan 2022 Pazartesi

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? 18 Nisan 2022 Pazartesi

18.04.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da ipler iyice gerildi. Yarışmanın 18 Nisan 2022 Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde ünlüler takımı ve gönüllüler takımı haftanın 4. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 1 yarışmacı eleme adayı olarak belirlenecek. Öte yandan Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı hakkında yaptığı açıklamaların yankıları da sürüyor. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? İşte detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? 18 Nisan 2022 Pazartesi

Survivor All Star 2022'de heyecan dorukta. Ünlüler Takımı ile gönüllüler takımı yağışlı bir havada dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Haftanın 4. eleme adayı, bu oyun sonrası belli olacak. PekiSurvivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? Yarışmanın 18 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan bölümüne ilişkin detaylar haberimizde.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'ın 18 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynandı.

Oyunu kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Evrim, Ayşe ve Nisa potada. Haftanın 4. eleme adayı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı'dan dayak mı yedi? Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı arasında ne oldu?Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı'dan dayak mı yedi? Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı arasında ne oldu?


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survivor Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı
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