Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? 5 Haziran 2022 Pazar

Survivor eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünyanın en zor yarışması Hikmet Tuğsuz ve Evrim Keklik'in eleme potasında yerini almasının ardından Survivor'da eleme adayı olarak potaya giren 3. isim merak konusu oldu. Survivor eleme adayı ve programın 5 Haziran 2022 Pazar günkü bölümüne ilişkin merak edilenler haberimizde...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 5 HAZİRAN 2022 PAZAR

Survivor'ın 5 Haziran Pazar günkü çekilişinde dokunulmazlık oyununu kazanan taraf mavi takım (gönüllüler takımı) oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Hikmet Tuğsuz olmuştu. 4 Haziran akşamında ise dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf, kırmızılar olmuştu. Böylelikle kırmızı takım, ikinci eleme adayını belirlemek için oy kullanmış ve sonucunda ise en çok oyu alan Evrim Keklik, ikinci gitme adayı olmuştu.

Survivor'ın 5 Haziran Pazar günü ekrana gelen bölümünde haftanın 3. eleme adayı belli olacak.

Survivor'da eleme potasına giren 3. yarışmacı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Adem

Evrim

Anıl

Nisa

Batuhan

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Nagihan

Hikmet

Ayşe

Ogeday

Atakan

Berkan

