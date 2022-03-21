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Survivor Ekstra'dan kovulan Semih Öztürk'ün eşinden Acun Ilıcalı'ya gönderme! ''Nerenin çocuğu bu?''

21.03.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı'nın isteği üzerine Survivor Ekstra programından çıkarılan Semih Öztürk, konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan, Acun Ilıcalı'ya olay gönderme geldi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle eşi Semih Öztürk'ü işinden ettiği konuşulan sosyal medya fenomeni Kurretülayn Matur, Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde dostu Alpay Kazan'ı kanser nedeniyle kaybetti. Acun Ilıcalı, Alpay Kazan'ın acısıyla sarsılırken, Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan şoke eden bir paylaşım geldi.

Survivor Ekstra'dan kovulan Semih Öztürk'ün eşinden Acun Ilıcalı'ya gönderme! ''Nerenin çocuğu bu?''

Ütopya programında yarıştığı yıllarda Alpay Kazan'a kırgın olduğu söylenen Kurretülayn Matur, ''Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim, bir seni affedemedim. İki dudağım arasından çıkmıyor ''Helal olsun''. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Yazdıkları nedeniyle tepki çeken Kurretülayn Matur, paylaşımını kısa süre içinde silmişti.

Survivor Ekstra'dan kovulan Semih Öztürk'ün eşinden Acun Ilıcalı'ya gönderme! ''Nerenin çocuğu bu?''

Kurretülayn Matur'un Alpay Kazan hakkındaki sözlerini affetmeyen Acun Ilıcalı, Semih Öztürk'ü Survivor Ekstra programının yorumculuğundan aldı.

Survivor Ekstra'dan kovulan Semih Öztürk'ün eşinden Acun Ilıcalı'ya gönderme! ''Nerenin çocuğu bu?''

BÜLENT ERSOY'LU GÖNDERME

Semih Öztürk'ün, Ütopya programında tanışıp evlendiği eşi Kurretülayn Matur, Twitter hesabından Acun Ilıcalı'ya Bülent Ersoy'lu göndermede bulundu. Kurretülayn Matur'un paylaştığı videoda Cine 5 muhabirine öfkelenen Bülent Ersoy, ''Kimin nesi bu? Kim bu? Nerenin çocuğu bu? Hangi kanal? Allah'ım yarabbim inanamıyorum! Bu kadar da önemli bir kanaldır...'' ifadelerini kullanıyor.

Survivor Ekstra'dan kovulan Semih Öztürk'ün eşinden Acun Ilıcalı'ya gönderme! ''Nerenin çocuğu bu?''


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Kurretülayn Matur Semih Öztürk
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