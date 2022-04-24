Survivor Ekstra'nın eski yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bornozlu poz verdi!

Ünlü isim Semih Öztürk ile evli olan Kurretülayn Matur, sosyal medyada zaman zaman cesur pozlarını da paylaşıyor. Dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Matur'dan bu defa bornozlu paylaşım geldi.

SEMİH ÖZTÜRK'ÜN EŞİ KURRETÜLAYN MATUR BOZNOZLU POZ VERDİ

31 Ekim 1990 Ankara Keçiören doğumlu Kurretülayn Matur 32 yaşındadır.

İstanbul Üniversitesi mezunu Matur, daha önce tiyatro, dizi reklamlarında da oynadı.

Zaman zaman dekolteli pozlarıyla gündeme gelen Kurretülayn Matur, bornozuyla kamera karşısına geçti.

Geçtiğimiz yaz kasığına kadar yırtmaçlı pozuyla Instagram'ı yakmıştı.

Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur, TV8 ekranlarında yayınlanan Ütopya programında tanıştı.

İkilinin arkadaşlığı, vakit geçtikçe ilişkiye dönüştü.





