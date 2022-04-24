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  4. Survivor Ekstra'nın eski yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bornozlu poz verdi!

Survivor Ekstra'nın eski yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bornozlu poz verdi!

24.04.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semih Öztürk'ün, Survivor Ekstra programından ani bir kararla ayrıldığı iddia edilmişti. Semih Öztürk'ün 2020'de hayatını birleştirdiği Kurretülayn Matur, sosyal medyada bornozuyla poz verdi.

Survivor Ekstra'nın eski yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bornozlu poz verdi!

Ünlü isim Semih Öztürk ile evli olan Kurretülayn Matur, sosyal medyada zaman zaman cesur pozlarını da paylaşıyor. Dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Matur'dan bu defa bornozlu paylaşım geldi.

SEMİH ÖZTÜRK'ÜN EŞİ KURRETÜLAYN MATUR BOZNOZLU POZ VERDİ

31 Ekim 1990 Ankara Keçiören doğumlu Kurretülayn Matur 32 yaşındadır.

Survivor Ekstra'nın eski yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bornozlu poz verdi!

İstanbul Üniversitesi mezunu Matur, daha önce tiyatro, dizi reklamlarında da oynadı.

Survivor Ekstra'nın eski yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bornozlu poz verdi!

Zaman zaman dekolteli pozlarıyla gündeme gelen Kurretülayn Matur, bornozuyla kamera karşısına geçti.

Survivor Ekstra'nın eski yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bornozlu poz verdi!

Geçtiğimiz yaz kasığına kadar yırtmaçlı pozuyla Instagram'ı yakmıştı.

Survivor Ekstra'nın eski yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bornozlu poz verdi!

Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur, TV8 ekranlarında yayınlanan Ütopya programında tanıştı.

Survivor Ekstra'nın eski yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bornozlu poz verdi!

İkilinin arkadaşlığı, vakit geçtikçe ilişkiye dönüştü.

Survivor Ekstra'nın eski yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bornozlu poz verdi!

Survivor Ekstra'nın eski yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur bornozlu poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Kurretülayn Matur Semih Öztürk
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