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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 12 Haziran Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 12 Haziran 2022 Pazar

12.06.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor eleme adayı, 12 Haziran 2022 Pazar günü TV 8'de ekrana gelecek olan 131. bölümde iletişim ödüllü dokunulmazlık oyunu sonrası belli olacak. Survivor All Star 2022'nin sıkı takipçileri dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ve ele adayını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Survivor eleme adayı kim oldu? İşte yarışmanın 12 Haziran 2022 Pazar günü ekrana gelecek olan 131. bölümü ile ilgili detaylar...

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 12 Haziran Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 12 Haziran 2022 Pazar

Survivor eleme adayı, dokunulmazlık oyunu sonrası konseyde belli olacak. Gerilimin her an arttığı yarışmada artan rekabet de her geçen gün kendini daha çok gösteriyor. Peki Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık oyunun kazananı, eleme adayı ve yaşananlara ilişkin detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı bu akşam belli olacak.

Haftanın ilk eleme adayı Ayşe Yüksel olmuştu. Yüksel'in ardından oy çoğunluğu ile önce Batuhan, sonrasında ise Hikmet potaya girmişti. En son potaya giren isim ise Anıl Berk Baki olmuştu.

Geçtiğimiz gün Sms oylamasının sonucunda en az oyu alarak adaya veda etmek zorunda kalan yarışmacı, Anıl Berk Baki oldu.

Survivor'ın 12 Haziran'da ekrana gelecek olan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kaybeden takım konseyde aralarından bir yarışmacıyı eleme potasına sokacak.

SURVİVOR ALL STAR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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TV8 survivor Acun Ilıcalı
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