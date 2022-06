SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 12 Haziran Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 12 Haziran 2022 Pazar

Survivor eleme adayı, dokunulmazlık oyunu sonrası konseyde belli olacak. Gerilimin her an arttığı yarışmada artan rekabet de her geçen gün kendini daha çok gösteriyor. Peki Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık oyunun kazananı, eleme adayı ve yaşananlara ilişkin detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı bu akşam belli olacak.

Haftanın ilk eleme adayı Ayşe Yüksel olmuştu. Yüksel'in ardından oy çoğunluğu ile önce Batuhan, sonrasında ise Hikmet potaya girmişti. En son potaya giren isim ise Anıl Berk Baki olmuştu.

Geçtiğimiz gün Sms oylamasının sonucunda en az oyu alarak adaya veda etmek zorunda kalan yarışmacı, Anıl Berk Baki oldu.

Survivor'ın 12 Haziran'da ekrana gelecek olan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kaybeden takım konseyde aralarından bir yarışmacıyı eleme potasına sokacak.

SURVİVOR ALL STAR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...