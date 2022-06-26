Survivor eleme adayı kim oldu? 25 Haziran Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ilk eleme adayı dün akşam oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında belli oldu. Son 5 kişi kalan yarışmacılar, Survivor'da final öncesi dokunulmazlığı kazanıp finale rahat bir şekilde gidebilmek için mücadele verdi. Dokunulmazlığı kazanan kişi daha sonrasında ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirledi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 25 Haziran Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR'DA İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam nefes kesen bir bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Adem, Hikmet, Ayşe, Nisa ve Batuhan'ın yarıştığı bireysel dokunulmazlık oyununda, yarışmacılar bireysel olarak mücadele verdi. Final etabına kalan Ayşe ve Batuhan arasında zorlu bir mücadele yaşandı ve Batuhan oyunu 5-1'lik skorla kazanarak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dün akşam bireysel dokunulmazlığı Batuhan'ın kazanmasının ardından ada konseyinde haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Bireysel dokunulmazlığı kazandığı için dokunulmaz olan Batuhan, haftanın ilk eleme adayı olarak Nisa'yı söyledi ve Nisa böylece Survivor'da belli olacak olan 3 eleme adayından ilki oldu.

