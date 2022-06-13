Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı sorusunun yanıtı, Survivor'ı yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Survivor'da bu hafta Anıl Berk Baki'nin elenmesinin ardından herkes büyük bir şok yaşadı. Anıl'ın elenmesiyle birlikte haftanın yeni takım oyunu oynandı ve kaptanlar belirlendi. Mavi takım kaptanı Ogeday olurken, kırmızı takım kaptanı Nagihan oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu, bu hafta kim elendi? 12 Haziran Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Bu haftanın yeni kaptanları, kırmızı ve mavi takımı oluşturdu ve ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Oldukça zorlu bir parkurda yarışan yarışmacılar, dokunulmazlık oyununda eleme adayı olmamak için canla başla mücadele etti. Nefes kesen oyununun kazananı 2-0'lık skorla ünlüler takımı oldu ve haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldular.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında, haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf mavi takım oldu ve bir kişi eleme adayı olarak belirlendi. Takımca yapılan oylama sonrasında mavi takımda haftanın ilk eleme adayı Nisa olarak belirlendi.

HAFTANIN TAKIMLARI

Kırmızı takım: Nagihan, Adem, Ayşe, Batuhan, Hikmet

Mavi takım: Ogeday, Atakan, Berkan ve Nisa

