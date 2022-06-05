Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Haziran 2022 Pazar

Survivor eleme adayı kim oldu, kim gitti? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünyanın en zor yarışması Survivor'da Hikmet Tuğsuz ve Evrim Keklik eleme potasında yerini aldı. Yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor eleme adayı ve programın 5 Haziran 2022 Pazar günkü bölümüne ilişkin merak edilenler haberimizde...
Survivor'da 4 Haziran akşamında dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf, kırmızılar olmuştu. Böylelikle kırmızı takım, ikinci eleme adayını belirlemek için oy kullanmış ve sonucunda ise en çok oyu alan Evrim Keklik, ikinci gitme adayı olmuştu.
Survivor'ın 5 Haziran Pazar günkü çekilişinde dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ve potaya giren isim belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
Adem
Evrim
Anıl
Nisa
Batuhan
Nagihan
Hikmet
Ayşe
Ogeday
Atakan
Berkan
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