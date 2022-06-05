Survivor eleme adayı kim oldu, kim gitti? Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Haziran 2022 Pazar

Survivor eleme adayı kim oldu, kim gitti? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünyanın en zor yarışması Survivor'da Hikmet Tuğsuz ve Evrim Keklik eleme potasında yerini aldı. Yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor eleme adayı ve programın 5 Haziran 2022 Pazar günkü bölümüne ilişkin merak edilenler haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 5 HAZİRAN 2022 PAZAR

Survivor'da 4 Haziran akşamında dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf, kırmızılar olmuştu. Böylelikle kırmızı takım, ikinci eleme adayını belirlemek için oy kullanmış ve sonucunda ise en çok oyu alan Evrim Keklik, ikinci gitme adayı olmuştu.

SURVİVOR ALL STAR 2022'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 5 Haziran Pazar günkü çekilişinde dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ve potaya giren isim belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Adem

Evrim

Anıl

Nisa

Batuhan

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

Nagihan

Hikmet

Ayşe

Ogeday

Atakan

Berkan

