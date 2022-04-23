Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2022'de 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yokluk adasına kim gitti? 23 Nisan 2022 Cumartesi

Survivor eleme adayı, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanacak program öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İletişim ödüllü dokunulmazlık oyunu sırasında Nisa Bölükbaşı talihsiz bir kaza yaşayacak. Peki Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2022'de 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yokluk adasına kim gitti? Yarışmanın 23 Nisan 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek olan 86. bölümü ile ilgili bilgiler haberimizde.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 23 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Survivor All Star'ın 23 Nisan 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek olan 86. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'ın dün yayınlanan bölümünde dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ada konseyinde oylamaya gitti. Yapılan oylamada Sude ve Gökhan'ın isimleri yazıldı.

Ancak ismi en çok yazılan yarışmacı olan Gökhan eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti.

Survivor'ın 22 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümünde haftanın 2. eleme adayı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

