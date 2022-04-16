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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım, kim kazandı? Yokluk adasına kim gitti? 16 Nisan 2022

16.04.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtı yarışmanın 16 Nisan 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek olan 80. bölümü öncesi televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım, kim kazandı? Yokluk adasına kim gitti? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki dokunulmazlığı kim kazandı? Ünlüler takımı mı, gönüllüler takımı mı? İşte detaylar...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım, kim kazandı? Yokluk adasına kim gitti? 16 Nisan 2022

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı yarışmanın 80. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım iletişim ödülünün de sahibi olacak. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım, kim kazandı? Yokluk adasına kim gitti? sorularının yanıtına ve yarışmanın 16 Nisan 2022 Cumartesi günkü bölümü ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 16 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Dünyanın en zor yarışması Survivor AllStar 2022'nin 16 Nisan Cumartesi günkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı kozlarını paylaşacak.

Survivor eleme adayı kim oldu?

Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'da haftanın ilk eleme adayı, dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından çıkmıştı. Bu haftanın ilk eleme adayı Evrim Keklik olmuştu ve güzel yarışmacı yokluk adasına gönderilmişti. Haftanın ikinci eleme adayı bu akşam belli olacak.

SURVİVOR YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor AllStar 2022'nin 80. bölümünde haftanın ikinci eleme adayı belli olacak. Yarışmacı yokluk adasına gönderilecek.

Survivor'da yokjluk adasına giden isim belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Evrim Keklik Nagihan Karadere
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