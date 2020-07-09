Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Temmuz Çarşamba Survivor'da elemeye kalan yarışmacı

Survivor 2020 14 Temmuz Salı günü İstanbul'daki büyük finalle ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Son olarak Sercan'ın elenmesinin ardından kalan 5 yarışmacı, dörtlü finale yükselebilmek için dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Dominik'te yoğun yağmur altında çamurlu bir parkurda yapılan dokunulmazlık oyununu sakatlanan Barış ise tamamlayamadı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 son bölümde Elif, Cemal Can, Berkan, Yasin ve Barış bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Survivor dokunulmazlık oyununda şansını kaybeden ilk isim Yasin Obuz oldu. Yarı finallerde ise Barış, Cemal Can, Elif ve Berkan karşı karşıya geldi. Barış - Elif mücadelesinde gülen taraf Barış olurken, Berkan - Cemal Can karşılaşmasını kazanan ise Cemal Can oldu.

Survivor bireysel dokunulmazlık oyununda Cemal Can ile mücadele eden Barış Murat Yağcı, oyun sırasında bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemeyeceğini dile getirdi. Böylece Survivor bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Survivor Cemal Can oldu.

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ada konseyini Dominik'e geri dönen Acun Ilıcalı sundu. Konseyde bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemal Can, dörtlü final öncesindeki son eleme için ilk adayı belirledi.