MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Temmuz Çarşamba Survivor'da elemeye kalan yarışmacı

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Temmuz Çarşamba Survivor'da elemeye kalan yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 00:37 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 8 Temmuz Çarşamba ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da dörtlü final öncesinde bir yarışmacı daha elenecek. Elif, Cemal Can, Berkan, Yasin ve Barış bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Dominik'e dönen Acun Ilıcalı'nın sunduğu konseyde, dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme adayını belirledi. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Temmuz Çarşamba Survivor'da elemeye kalan yarışmacı

Survivor 2020 14 Temmuz Salı günü İstanbul'daki büyük finalle ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Son olarak Sercan'ın elenmesinin ardından kalan 5 yarışmacı, dörtlü finale yükselebilmek için dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Dominik'te yoğun yağmur altında çamurlu bir parkurda yapılan dokunulmazlık oyununu sakatlanan Barış ise tamamlayamadı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 son bölümde Elif, Cemal Can, Berkan, Yasin ve Barış bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Survivor dokunulmazlık oyununda şansını kaybeden ilk isim Yasin Obuz oldu. Yarı finallerde ise Barış, Cemal Can, Elif ve Berkan karşı karşıya geldi. Barış - Elif mücadelesinde gülen taraf Barış olurken, Berkan - Cemal Can karşılaşmasını kazanan ise Cemal Can oldu.

Survivor bireysel dokunulmazlık oyununda Cemal Can ile mücadele eden Barış Murat Yağcı, oyun sırasında bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemeyeceğini dile getirdi. Böylece Survivor bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Survivor Cemal Can oldu.

cemalcan

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ada konseyini Dominik'e geri dönen Acun Ilıcalı sundu. Konseyde bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemal Can, dörtlü final öncesindeki son eleme için ilk adayı belirledi.

konsey4

CEMAL CAN: DUYGUSAL DAVRANARAK KARAR VERİYORUM

Cemal Can, eleme adayı olarak Survivor'daki son kadın yarışmacı olan Elif'in adını söyledi.

konsey2

Bu kararı alırken üzüntülü olduğunu söyleyen Cemal Can, "Hayatımda almadığım sorumlulukları Survivor'da aldım. Gerçekten büyük sorumluluk. Bir isim yazmam gerekli. Bunun vicdan azabını hep yaşadım. Onunla çok geç tanıştık ama keşke önceden daha fazla vakit geçirebilseydik. Mükemmel bir kalbi ve vicdanı var. Geride kalan 3 arkadaşımla farklı bir bağım ve yaşanmışlığım var. Bugüne kadar hep kalbimle hareket ettim, yine öyle yapacağım. Çok üzülerek Elif diyorum. En son isteyeceğim şeydi" ifadelerini kullandı.

konsey3

ELEME ADAYI OLAN ELİF: KAÇINILMAZ BİR DURUM

Survivor'da ünlüler takımından kalan son yarışmacı olan Elif ise eleme adayı olduktan sonra duygularını, "Cemal Can'ı başarılarından dolayı kutluyorum. Ben kazansaydım ben de bir isim söyleyecektim. Kaçınılmaz bir durum. Yaşanmışlıklar var ve normal karşılıyorum" sözleriyle açıkladı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Hazar Ergüçlü tatil sezonunu açtıHazar Ergüçlü tatil sezonunu açtı
Ninja Kaplumbağalar efsanesi ekranlarda!Ninja Kaplumbağalar efsanesi ekranlarda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Bayramda il bazlı bazı kısıtlamalar gelebilir

Bakan Koca: Bayramda il bazlı bazı kısıtlamalar gelebilir

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

'Senin ederin kaç para?' demişti! O yarbay hakkında flaş gelişme

'Senin ederin kaç para?' demişti! O yarbay hakkında flaş gelişme

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

CHP'li isim paylaştı! A Haber'deki 'çamaşır makinesi' detayı

CHP'li isim paylaştı! A Haber'deki 'çamaşır makinesi' detayı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazar Ergüçlü tatil sezonunu açtı

Hazar Ergüçlü tatil sezonunu açtı

Hülya Avşar klip yıldızı oldu!

Hülya Avşar klip yıldızı oldu!

Aslı Enver tatil pozlarını paylaştı! Doğal güzelliğiyle beğeni topladı

Aslı Enver tatil pozlarını paylaştı! Doğal güzelliğiyle beğeni topladı

Survivor'dan elenen Mert Öcal'dan Cemal Can kampanyası: Cemal Can'ı Survivor şampiyonu yapalım

Survivor'daki rakibi için kampanya başlattı! "Onu şampiyon yapalım"

Bergüzar Korel: Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Tosun Paşa filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Tosun Paşa konusu ve oyuncu kadrosu

Tosun Paşa nerede ve ne zaman çekildi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.