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Survivor Elif'in sağlık durumu nasıl? Yarışmaya devam edecek mi? Acun Ilıcalı'dan Survivor Elif için sakatlık açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 00:38 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin ilk çeyrek finalisti olan Elif, geçtiğimiz gün dokunulmazlık oyununda sakatlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Yıldırım Gören'in sağlık durumu netlik kazandı. Elif'in Survivor'da devam edip etmeyeceğini Acun Ilıcalı açıkladı.

Survivor Elif'in sağlık durumu nasıl? Yarışmaya devam edecek mi? Acun Ilıcalı'dan Survivor Elif için sakatlık açıklaması

Survivor 2020'nin başarılı yarışmacılarından olan Elif Yıldırım Gören, geçtiğimiz gün dokunulmazlık oyunu sırasında, hızla girdiği havuza çarparak boynundan sakatlandı.

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Doktor Metin Kuş'un müdahale ettiği Elif, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Elif, son oyunda takım arkadaşlarının yanında yer alamadı. Acun Ilıcalı ise Survivor'un 14 Haziran Pazar ekrana gelen son bölümünde Elif'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
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"ELİF SURVIVOR'A DEVAM EDEBİLECEK"

Ilıcalı, Survivor Elif'in mr sonuçları ve raporlarının Doktor Metin Kuş tarafından İstanbul'da uygun gördüğü doktorlarla paylaşıldığını açıkladı. Elif hakkında doktorların karar verdiklerini söyleyen Acun Ilıcalı, "Doktor Metin Kuş sonuçları aldı. Sakatlık boyunda olduğu için doktorlar her detaya baktı. Elif'in durumu iyi ve Survivor'a devam edebilecek. Yarın kendisini yanınıza yollayacağız. Mavi takım yarışmacısı Elif yarınki oyunda oynayabilecek durum. Kendisine büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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