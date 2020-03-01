Survivor Erman ve Yasin kavgası! Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde... Survivor'da heyecan her geçen gün artarken, ünlüler takımındaki gerilim ve tartışmalar da bitmiyor. Ünlüler takımına geçen hafta yeni gelen Erman, bugünkü ödül oyununda sergilediği gergin tavırla hem karşı takımın hem de kendi takımından yarışmacıların tepkisiyle karşılaştı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu öncesinde ödül oyunu oynandı. Kıyasıya bir mücadelenin sergilendiği erzak ödüllü oyunda kazanan Gönüllüler takımı oldu. Ünlüler takımına yeni katılan Erman'ın gergin tavırları ve Yasin ile Ersin'le tartışması büyük bir huzursuzluk çıkardı. Oyun sonrasında yine bir erzak ödülünü kaybeden Ünlüler Takımı, adada Erman'a karşı tavır alma eğilimine girdi.

SURVIVOR ERMAN VE YASİN GERİLİMİ

Erman ile Yasin arasında tartışma çıktı. Erzak oyununda yarışan Erman ile Yasin mücadelesinde Erman durumu 4-4’e getirdi. Galibiyet sonrasında Yasin’e laf atan Erman ile Yasin arasında tartışma çıktı. Erman'ın oyunun ardından Yasin'e söylediği ‘Ben çok Yasin okudum ama ölülerin arkasından' sözleri sinirleri tavana çıkarıdı. Erman'ın oyunu kazanmasından sonra söylediği sözler Yasin'i kızdırdı. Erman ile Yasin'in birbirleri üzerine yürümesi ortamı iyice gerdi. İkiliyi takım arkadaşları zor sakinleştirdi.