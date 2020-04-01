Survivor Ersin Korkut köpeğini sordu! Kardeşi kötü haberi söyleyemedi

Survivor 2020'de iletişim ödülü oyunundan galibiyetle ayrılan ünlüler takımı yarışmacısı Ersin Korkut, kardeşi Erdoğan Korkut ile telefondan mesajlaşarak konuştu. Ersin'in kardeşine öldüğünden habersiz olduğu köpeği Mess'i sorması dikkat çekti.

Yarışmaya gelirken köpeğini yakın dostu Mesut'a emanet eden oyuncu, kardeşine, "Mes nasıl?" diye sordu. Erdoğan Korkut ise abisine Mess'in öldüğünü söyleyemedi, mesajlaşma sırasında "İyi Mesut'ta, sıkıntı yok" demekle yetindi.

Köpeğinin öldüğünden habersiz olan Survivor Ersin'in, kardeşine, "Mesut'a söyle, iyi basın Mes'e" demesi yürek burktu.

Ersin Korkut daha önce yarışmadaki iletişim oyunu sırasında, "Köpeğimi çok özlemişim. Belki ikinci iletişim oyununda farklı olabilir. Görüntülü konuşabiliriz. Köpeğim konuşmayı öğrenip bana bir iki mesaj verebilir" demişti.

MESS SURVIVOR BAŞLADIKTAN HEMEN SONRA ÖLMÜŞTÜ

Ersin Korkut'un çok sevdiği ve 3 senedir baktığı köpeği Mess, yarışma başladıktan bir hafta sonra araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.





