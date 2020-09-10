Survivor Evrim Keklik’in televizyon programlarına eleştirisi olay yarattı!

TV 8’in fenomen haline gelen Survivor programına katılan Evrim Keklik yarışmanın sonrasında büyük bir hayran kitlesine kavuşarak popülerleşti. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Survivor Evrim’in adı programın hemen ardından Mert Öcal’la aşk iddialarına karışmıştı. Uzun bir süre iddialara karşı sessizliğini koruyan ikili sosyal medyadan birbirlerine yorum atmayı sürdürmüştü. Aşk haberlerinin artması üzerine taraflardan arkadaş olduklarına dair ifadeler gelmişti. Mert Öcal’la bir araya gelmemeye özen gösteren Survivor Evrim, yaz sezonunu kapatarak İstanbul’a döndüğünü duyurdu. Evde zaman geçiren Survivor Evrim, televizyon programlarını eleştirmeyi ihmal etmedi.

‘BİR KANALDA KAYNANALAR BİR KANALDA KUAFÖRCÜLÜK’

İlk defa işe gitmediği bir dönemde olduğunu ve ev hanımlarını anladığını ifade eden Survivor Evrim televizyonda izleyecek bir şey bulamadığından takipçilerine dert yandı. Survivor Evrim, “Bu televizyonda izlenecek bir şey var da ben mi kaçırıyorum? Bir kanalı açıyorum içim eziliyor, bir kanalı açıyorum kaynanalar, bir kanalda kuaförcülük oynuyor. Allah kahretsin vazgeçtim izlemiyorum!” notunu düştü.

Survivor Evrim’in ifadeleri sosyal medya takipçilerini adeta ikiye böldü. Bir kısım Evrim Keklik’i haklı bulurken diğer kısım da tavsiyeler vermeyi tercih etti.

