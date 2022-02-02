Survivor Evrim Keklik kimdir? Sürgün adasına giden Evrim Keklik nereli, kaç yaşında ve mesleği ne?

Survivor All Star bu sene ekranlara farklı bir konseptle döndü. Oyunlar da kendini gösteremeyen veya kötü bir performans gösteren yarışmacılardan bazıları sürgün adasına gidip sürgün hayatı çekiyor. Bu hafta gönüllüler kendi aralarında yaptığı oylamayla sürgün adasına Evrim Keklik’i gönderdiler. Biz de Survivor Evrim Keklik’in hayatını sizler için derledik.

SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Survivor’ın dobra yarışmacısı Evrim Keklik, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul yıllarından beri voleybola ilgili olan Keklik, 10 yıl boyunca Fenerbahçe Kulübünün Voleybol takımında rol aldı. 1 yıl kadar da Galatasaray’da oynayan Keklik, yaşadığı sakatlık nedeni ile voleybola ara vermek zorunda kaldı.

Evrim Keklik, spor kariyerine yüzme antrenörü olarak devam etmektedir. Sporcu kimliğine güvenen Keklik, 2020 yılında Survivor Gönüllüler takımında mücadele etti. Yarışma ardından "Hayatın İçinden" sunuculuğunu üstlendi. Şu sıralarda bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyiyle de uğraşmaktadır.

EVRİM KEKLİK NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NEDİR?

Survivor Evrim Keklik, İstanbul’da doğmuştur ve 31 yaşındadır. Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Voleybol takımında rol almıştır. Keklik, mesleğine yüzme antrenörü olarak devam etmektedir.



