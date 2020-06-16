Survivor Evrim oyunu neden bıraktı? Survivor'da Cemal Can ile yarışan Evrim'den şaşırtan hareket

Survivor 2020'nin 108. bölüm büyük ödül oyununda, mavi takımdan Evrim, kırmızı takım kaptanı Cemal Can ile karşılaştı, oyunu bıraktı.

Oyunda skor 6-6 iken Cemal Can ile Evrim parkurda karşılaştı. Türlü engellerle dolu parkuru, iki yarışmacı da aynı zamanda geçti. Atışlarda Evrim düşürmesi gereken sembolleri sürekli ıska geçince bir anda morali bozuldu.

Sonrasında ise sembolleri eliyle deviren Evrim oyunu bıraktı. Herkesin şaşkınlıkla izlediği bu anlarda Cemal Can, son sembolü de düşürdü ve takımını 7-6 öne geçirdi. Evrim'in hareketinden sonra mavi takım bir daha sayı alamadı.



Kazanan takımın özel jetle Dominik Cumhuriyeti'nin Savana bölgesine gideceği ve sürprizlerle dolu bir gün yaşayacağı büyük ödül oyununu ise Cemal Can'ın kaptan olduğu kırmızı takım 10'a 6'lık skorla kazandı.

