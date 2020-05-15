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Survivor Evrim, Yasin'e ateş püskürdü: Bu adayı ben çeviriyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 23:40 | Son Güncelleme

Survivor gönüllüler takımı yarışmacıları Evrim ile Yasin arasındaki tartışmalar sürüyor. Survivor'daki ödül oyununda Evrim'in kendisinin yer aldığı takım yerine Acun Medya'yı desteklemesi Yasin'i kızdırdı. Yasin'in sözlerinden sonra da adeta çılgına dönen Evrim, Yasin'e bağırdı. Verdiği röportajda Yasin hakkında konuşan Evrim, "Beni yine çıldırttı" dedi.

Survivor Evrim, Yasin'e ateş püskürdü: Bu adayı ben çeviriyorum

Gönüllüler takımından Survivor Evrim takım arkadaşı Yasin'e ateş püskürdü. Acun Medya ile gönüllüler yarışmacıları arasında basketbol maçı yapıldı. Oyun öncesinde Survivor yarışmacıları, hangi takımı tuttuklarını açıkladı. Evrim ile Yunus Emre, Acun Medya’yı seçerken diğer yarışmacılar Survivor 2020 takımını seçti.

Survivor son bölümde konuşan Evrim, Yasin’in “Neden Acun Medya’yı seçtin?” diyerek kendini bunalttığını söyledi. Survivor Evrim, normalde bir taraf tutmak istemediğini fakat Acun Ilıcalı’nın ısrarı üzerine Acun Medya’yı seçtiğini söyledi. Evrim Yasin hakkında, "Yasin beni yine çıldırttı. 'Sen bizi tutacaktın, biz yemek yerken sen aç kalacaksın' diyor. Sana ne. Ben ne kazandığım ödülü paylaşmak ne de kazanmadığım ödülü yemek istiyorum. Sen mi çeviriyorsun adayı. Ben çeviriyorum, Barış, Ardahan çeviriyor adayı" dedi.

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