Survivor Exxen SMS sıralaması belli oluyor! Bu hafta Survivor'da kim birinci oldu?

Survivor ada konseyinde bu akşam elenen aday belli olacak. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kurduğu dijital platform olan Exxen’de her hafta Survivor SMS sıralaması paylaşılıyor. Survivor SMS birincisi ise elenmek üzere bir aday gösterecek. Yarışmayı yakından takip edenler ise arama motorları üzerinden ‘Survivor Gönüllüler SMS sıralaması Exxen’ , ‘Survivor Ünlüler SMS sıralaması Exxen’ başlıkları ile listelere ulaşmaya çalışıyor. İşte, 9 Mart Exxen Survivor SMS sıralaması!

Survivor SMS sıralaması Exxen



Survivor 9 Mart Exxen sıralaması henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz haftanın Gönüllüler takımının SMS sıralaması ise şöyle:

1.Ayşe

2.Poyraz

3.Dora

4.Reşat

5.Steven

6.Aleyna

7.Berkay

8.Yunus Emre

9.Hanzade

10.Öykü U.

Aleyna Ç.

Geçtiğimiz haftanın Ünlüler takımı SMS sıralaması şöyle:

1.Batuhan

2.İsmail

3.Çağrı

4.Doğan

5.İlayda

6.Sergen

7.Öykü

8.Merve

9.Melis

10.Barış

11.Gonca

12.Çağman

Survivor eleme adayları kim oldu?



Bu hafta Survivor’da Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununun her iki ayağını da kaybetti. İlk konseyde Hanzade ve Öykü’yü aday çıkaran Gönüllüler takımı, ikinci konseyde ise eleme adayı olarak Öykü’yü gösterdi. SMS sıralamasında en az oyu olan yarışmacı ise bu akşam adaya veda edecek.