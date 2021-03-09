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Survivor Exxen SMS sıralaması belli oluyor! Bu hafta Survivor'da kim birinci oldu?

09.03.2021 23:48 | Son Güncelleme:
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Survivor Exxen SMS sıralaması belli oluyor! Bu hafta Survivor'da kim birinci oldu?

Survivor Exxen sıralaması, Survivor izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden detaylı bir şekilde araştırılıyor. Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da, elenen yarışmacı SMS oylamasında en düşük oyu alan kişi oluyor. Acun Ilıcalı’nın kurduğu dijital platform Exxen’de her eleme konseyinde Survivor SMS sıralaması paylaşılıyor. Survivor SMS sıralamasında ise Survivor yarışmacılarının halk oylamasındaki sırası izleyenlerle paylaşılıyor. İşte, Survivor 9 Mart SMS sıralaması Exxen!

Survivor ada konseyinde bu akşam elenen aday belli olacak. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kurduğu dijital platform olan Exxen’de her hafta Survivor SMS sıralaması paylaşılıyor. Survivor SMS birincisi ise elenmek üzere bir aday gösterecek. Yarışmayı yakından takip edenler ise arama motorları üzerinden ‘Survivor Gönüllüler SMS sıralaması Exxen’ , ‘Survivor Ünlüler SMS sıralaması Exxen’ başlıkları ile listelere ulaşmaya çalışıyor. İşte, 9 Mart Exxen Survivor SMS sıralaması!

Survivor SMS sıralaması Exxen

Survivor 9 Mart Exxen sıralaması henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz haftanın Gönüllüler takımının SMS sıralaması ise şöyle:

1.Ayşe
2.Poyraz
3.Dora
4.Reşat
5.Steven
6.Aleyna
7.Berkay
8.Yunus Emre
9.Hanzade
10.Öykü U.

  1. Aleyna Ç.

Geçtiğimiz haftanın Ünlüler takımı SMS sıralaması şöyle:

1.Batuhan
2.İsmail
3.Çağrı
4.Doğan
5.İlayda
6.Sergen
7.Öykü
8.Merve
9.Melis
10.Barış
11.Gonca
12.Çağman

Survivor eleme adayları kim oldu?

Bu hafta Survivor’da Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununun her iki ayağını da kaybetti. İlk konseyde Hanzade ve Öykü’yü aday çıkaran Gönüllüler takımı, ikinci konseyde ise eleme adayı olarak Öykü’yü gösterdi. SMS sıralamasında en az oyu olan yarışmacı ise bu akşam adaya veda edecek.

Survivor SMS birincisi kim oldu?

Survivor adasında geçtiğimiz hafta SMS birincisi Ünlüler takımında Batuhan olurken, Gönüllüler adasında ise Ayşe olmuştu. Bu haftanın SMS birincisi ise ada konseyinde belli olacak.

Survivor’da bu hafta kim elendi?

Survivor’da geçen hafta elenen yarışmacı Ünlüler takımından Çağman olmuştu. Bu hafta Gönüllüler takımından elenecek olan kişi ise SMS oylaması sonucunda açıklanacak.

Survivor Çağrı ve Murat Ceylan arasında neler oldu?

Survivor İletişim oyunun ardından kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımının sevinç gösterileri, Ünlüler takımını rahatsız edince karşı tarafa tepki gösterdiler. Survivor'ın başarılı yarışmacılarından biri olan Steven arkadaşlarına "özür dilenecek bir şey yok, oyunu kazandık seviniyoruz" dedi. Karşı takımından Çağrı ise birden Steven'ın üzerine yürüyerek adeta ateş püskürdü ve "terbiyesiz, özür dile" diyerek küfüretmeye başladı.

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Gerginliği sonlandırmak isteyen Murat Ceylan ise ikilinin arasına girerek "Çağrı! Yeter!" dedi. Arkadaşları tarafından zapt edilemeyen Çağrı ise Murat Ceylan'a "ne yeter, sana ne" diyerek karşılık verdi. "Bizim de mi üzerimize yürüyeceksin Çağrı?" diyerek ortamdan uzaklaşan Murat Ceylan'ın ardından ise Çağrı, koşarak Murat Ceylanı aradı ve küfürler sarf ederek "Murat Ceylan ben bu yarışmadan gidiyorum gel beraber gidelim" dedi.

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TV8 survivor Acun Ilıcalı Murat Ceylan Wish

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