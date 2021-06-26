Survivor Exxen SMS sıralaması! İsmail kaç oyla birinci oldu? Poyraz kaç oy aldı?

Fenomen yarışma Suvivor'da bir sezon daha kapandı. Aylardır süreden reyting rekortmeni yarışmada büyük final heyecanı yaşandı. Finale kalan İsmail ve Poyraz düzenlenen halk oylaması sonucu şampiyonluk için yarıştılar. Halk tarafından en çok oyu alan isim İsmail Balaban olurken 2021'in şampiyonu oldu. Peki İsmail kaç oyla birinci oldu? Poyraz kaç oy aldı?

İSMAİL BALABAN KAÇ OYLA BİRİNCİ OLDU?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da bir sezon daha sona erdi. 25 Haziran Cuma akşamı İstanbul Galataport'ta düzenlenen büyük finalde canlı olarak halk oylaması başlatılmıştı. Finale kalan İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz için gece boyunca oylar atıldı. Hayranları tarafından en çok oyu alan Balaban, 2021 Survivor şampiyonu olarak geceye adını yazdırırken, oy sayısı merak konusu oldu. Ünlü güreşçi halk tarafından yapılan oylamada 32 milyon 129 bin 538 oy aldığı kayıtlara geçti.

POYRAZ KAÇ OY ALDI?

İsmail Balaban ile adını finale yazdıran diğer bir isim ise Yiğit Poyraz oldu. Mavi takımda sezon boyunca başarılı bir performans sergileyerek finalist olan Poyraz, 2021 sezonunun ikinci ismi oldu. Balaban'dan daha az oy alarak şampiyonluk hayallerine veda eden Poyraz ise halk oylamasında toplamda 11 milyon 819 bin 462 oy aldı.



