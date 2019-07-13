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Survivor Ezgi Avcı, Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2019 11:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic'i kadrosuna kattı. Böyle Survivor'da bir dönem yarışan Ezgi Avcı, Beşiktaşlıların yeni yengesi oldu.

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic'i kadrosuna kattı.

Ezgi Avcı, Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki Djurisic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferi farklı kılan bir detay ise dikkat çekti. Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran tescilli güzel Ezgi Avcı, Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic'in nişanlısı oluyor. Bu transferin ardından Ezgi Avcı, Beşiktaşlıların yeni yengesi oldu.
Ocak ayında nişanlanmışlardı: 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 3. olan ve ardından Survivor'a katılarak adını geniş kitlelere duyuran Ezgi Avcı, Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile Ocak ayında nişanlanmıştı.
Güzellik yarışmasında 3.oldu: Survivor 2016 ünlüler takımında yerini alan Ezgi Avcı, 1995 yılında, İstanbul’da dünyaya geldi. 2013 yılında yapılan “Miss Turkey” güzellik yarışmasında yer alan Ezgi Avcı bu yarışmada 3. oldu.
Kariyerine mankenlikle başladı: Yarışmadan sonra kariyerine mankenlikle başlayan Ezgi Avcı, eğitimini Florida da İşletme okuyarak tamamlamıştır.
Eğitimini bitirdikten sonra tekrar Türkiye'ye dönen Ezgi Avcı, başarılı bir kariyere sahip olmasına ve model olarak başarılı çalışmalar yapmasına rağmen aldığı eğitim nedeniyle, ülke dışı danışmanlığı yapmak üzere kendi şirketini kurma isteği taşıyor. (Kaynak: internethaber.com)
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Anahtar Kelimeler:
ezgi avcı Nemanja Djurisic Survivor

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