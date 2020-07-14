MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor finalinde Cemal Can Canseven'e Danla Bilic desteği! İstanbul'daki finalde yalnız bırakmadı

Survivor finalinde Cemal Can Canseven'e Danla Bilic desteği! İstanbul'daki finalde yalnız bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 02:33 | Son Güncelleme

Survivor finalisti Cemal Can Canseven, yakın dostu olan Danla Bilic'i aylar sonra ilk defa gördü. Survivor 2020'nin İstanbul Galataport'ta yapılan finalinin ilk gününde, Cemal Can'ı ünlü fenomen Danla Bilic de yalnız bırakmadı. Seyirciler arasında Danla Bilic'i gören Cemal Can'ın mutluluğu ise kameralara yansıdı.

Survivor finalinde Cemal Can Canseven'e Danla Bilic desteği! İstanbul'daki finalde yalnız bırakmadı

Survivor 2020 finalinin ilk günü İstanbul'da Galataport'ta yapıldı. Canlı yayında ekrana gelen Survivor finaline sadece eski yarışmacılar ile finale yükselen Cemal Can, Yasin ve Barış'ın aileleri alındı. Ancak Cemal Can'ın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic de seyirciler arasında yer aldı.

danla1

CEMAL CAN, DANLA BİLİC'İ GÖRÜNCE...

Dominik'ten 14 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul'a gelen finalistler, ayaklarının tozuyla canlı yayında finale katıldı. Cemal Can, aylardır görüşemediği yakın dostu Danla Bilic'i seyircilerin arasında fark edince büyük mutluluk yaşadı.
danla123
İkilinin uzaktan da olsa birbirlerini gördükleri anlardaki bakışları ve gülümsemeleri ise sosyal medyada çok konuşuldu.

danla4

CANLI YAYINDA CEMAL CAN'A OY ATTI

Finali seyirciler arasında izleyen Danla Bilic, cep telefonundan ise Cemal Can'a onlarca sms attı. Bilic o anları da Instagram hesabından paylaştı.
danla
Cemal Can Canseven, sms oylaması sonucunda Barış Murat Yağcı ile birlikte Survivor'da büyük finale kalmayı başardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Survivor'a damga vurdu! Hayat hikayesini anlattıSurvivor'a damga vurdu! Hayat hikayesini anlattı
Kızıyla paylaşımına beğeni yağdıKızıyla paylaşımına beğeni yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

13 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

13 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Herkes bu sahneyi konuşuyor! Şahin'den dikkat çeken paylaşım

Herkes bu sahneyi konuşuyor! Şahin'den dikkat çeken paylaşım

Bölge bölge yayınlandı! İşte koronavirüs vaka sayıları

Bölge bölge yayınlandı! İşte koronavirüs vaka sayıları

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor finali için Nusret Gökçe'den Acun Ilıcalı'ya özel davet: Hep beraber ona gidiyoruz

Survivor finali için Nusret'ten özel davet!

Demet Akalın'dan mayolu havuz başı pozları: Eyvah geri döndü

Mayolu havuz pozlarıyla şaşırttı! "Eyvah geri döndü"

Survivor Yasin kimdir? Survivor'dan elenen Yasin Obuz kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Yasin Obuz'un hayat hikayesi

Survivor kaderi İstanbul'da belli oldu

Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor finalisti Barış hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın hayat hikayesi

Survivor'a damga vurdu! Hayat hikayesini anlattı

Survivor'da kim elendi? Survivor 2020 finalistleri kimler oldu? İşte Survivor İstanbul finalinde elenen isim ve finale kalan yarışmacılar

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Survivor finalinde duygusal anlar! Survivor finalistleri Cemal Can, Yasin ve Barış aileleriyle buluştu

Survivor finalinde duygusal anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.