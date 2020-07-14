Survivor finalinde Cemal Can Canseven'e Danla Bilic desteği! İstanbul'daki finalde yalnız bırakmadı

Survivor 2020 finalinin ilk günü İstanbul'da Galataport'ta yapıldı. Canlı yayında ekrana gelen Survivor finaline sadece eski yarışmacılar ile finale yükselen Cemal Can, Yasin ve Barış'ın aileleri alındı. Ancak Cemal Can'ın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic de seyirciler arasında yer aldı.

CEMAL CAN, DANLA BİLİC'İ GÖRÜNCE...

Dominik'ten 14 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul'a gelen finalistler, ayaklarının tozuyla canlı yayında finale katıldı. Cemal Can, aylardır görüşemediği yakın dostu Danla Bilic'i seyircilerin arasında fark edince büyük mutluluk yaşadı.



İkilinin uzaktan da olsa birbirlerini gördükleri anlardaki bakışları ve gülümsemeleri ise sosyal medyada çok konuşuldu.

CANLI YAYINDA CEMAL CAN'A OY ATTI

Finali seyirciler arasında izleyen Danla Bilic, cep telefonundan ise Cemal Can'a onlarca sms attı. Bilic o anları da Instagram hesabından paylaştı.



Cemal Can Canseven, sms oylaması sonucunda Barış Murat Yağcı ile birlikte Survivor'da büyük finale kalmayı başardı.

