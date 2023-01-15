Survivor 2023 heyecanı bugün başlıyor. Bu sene ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 takımın yer aldığı yarışmada akıl oyuncuları formatı ön planda olacak. Survivor 2023 gönüllüler kadrosunda yer alan Gizem Avcı da iddialı sözleri ile dikkat çeken isimlerden biri oldu. Peki, Survivor Gizem Avcı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Survivor 2023 gönüllüsü Gizem Avcı aslen nereli, sevgilisi kim? İşte hakkında tüm merak edilenler...

SURVİVOR GİZEM AVCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Survivor 2023 gönüllüler kadrosunda yer alan Gizem Avcı, 27 yaşındadır ve aslen Ispartalıdır. Yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

2021 yılında Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Barosuna kayıtlı olarak hizmet vermeye başlayan Gizem Avcı avukatlık mesleğini icra etmektedir.

Avcı, tanıtımda söylediği "Doğadaki ilk kanun ya av olursun ya avcı. Ben Gizem Avcı Survivor 2023'e avlanmaya geliyorum." sözleriyle dikkat çekmeyi başardı.

Gizem Avcı'nın sevgilisi, Okan Silah isimli iç mimardır.

