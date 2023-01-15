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Survivor Gizem Avcı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Survivor 2023 gönüllüsü Gizem Avcı aslen nereli, sevgilisi kim?

14.01.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Gizem Avcı gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tanıtımda dikkat çeken sözleri ile iddiasını ortaya koyan Gizem Avcı'nın kim olduğu ise tüm izleyenler tarafından merak konusu oldu. Gizem Avcı, 27 yaşındadır ve aslen Ispartalıdır. Yaşamını İstanbul'da devam ettirmektedir. İşte hakkında tüm merak edilenler...

Survivor Gizem Avcı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Survivor 2023 gönüllüsü Gizem Avcı aslen nereli, sevgilisi kim?

Survivor 2023 heyecanı bugün başlıyor. Bu sene ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 takımın yer aldığı yarışmada akıl oyuncuları formatı ön planda olacak. Survivor 2023 gönüllüler kadrosunda yer alan Gizem Avcı da iddialı sözleri ile dikkat çeken isimlerden biri oldu. Peki, Survivor Gizem Avcı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Survivor 2023 gönüllüsü Gizem Avcı aslen nereli, sevgilisi kim? İşte hakkında tüm merak edilenler...

SURVİVOR GİZEM AVCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Survivor 2023 gönüllüler kadrosunda yer alan Gizem Avcı, 27 yaşındadır ve aslen Ispartalıdır. Yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

2021 yılında Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Barosuna kayıtlı olarak hizmet vermeye başlayan Gizem Avcı avukatlık mesleğini icra etmektedir.

Avcı, tanıtımda söylediği "Doğadaki ilk kanun ya av olursun ya avcı. Ben Gizem Avcı Survivor 2023'e avlanmaya geliyorum." sözleriyle dikkat çekmeyi başardı.

gizem avcı sevgilisi

Gizem Avcı'nın sevgilisi, Okan Silah isimli iç mimardır.

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