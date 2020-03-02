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Survivor Gizem kimdir? Survivor 2020'nin yeni yarışmacısı Gizem Birdal kaç yaşında ve nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 23:37 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de gönüllüler takımına basketbolcu Gizem Birdal katıldı. Survivor'ın yeni yarışmacısı Gizem Birdal ödül oyunu öncesinde adaya gelerek takımına katıldı. Survivor Gizem bir önce adaya adapte olmak istediğini söyledi. Gönüllüler takımında yarışacağı açıklanan Gizem Birdal'ın hayatı da araştırılmaya başlandı. Peki Gizem Birdal kimdir? Survivor Gizem Birdal kaç yaşında ve nerelidir? Magazin

Survivor Gizem kimdir? Survivor 2020'nin yeni yarışmacısı Gizem Birdal kaç yaşında ve nereli?

Gizem Birdal, Survivor'ın yeni yarışmacısı oldu. Gizem, Gönüllüler takımına dahil olurken Survivor izleyicileri Survivor Gizem Birdal kimdir? Kaç yaşında ve nereli? sorusunu sormaya başladı.

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SURVIVOR GİZEM BİRDAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NE?

Heyecanla izlenen Survivor 2020'de yeni yarışmacılar açıklandı. Acun Ilıcalı, ödül oyunu öncesinde yarışmacıları takdim etti. Bu yarışmacılardan biri de Gizem Birdal.

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Basketbolcu olan Gizem Birdal, Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışacak. Gizem Birdal’ın hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

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