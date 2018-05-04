Survivor Gönüllüler'de karşılıklı ağır ithamlar! 'Yağmur Hakan'ın yeni Cumali'si oldu'

Survivor 2018'de bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Hakan Hatipoğlu ve Nagihan Karadere arasında ipler koptu. Survivor 61. bölümde, yemek ödüllü oyun öncesinde, Gönüllüler parkura çıkacak ikişer yarışmacıyı seçerken, Hakan ve Nagihan arasında tartışma yaşandı. Hakan'ın Yağmur'u ön plana çıkardığını ve koruduğunu söyleyen Nagihan oldukça sinirlenerek sert sözler söyledi. Hakan'ın da karşılık vermesiyle takımda ortalık karıştı ve moralleri bozuk bir şekilde oyuna başladılar. Oyun öncesindeki bu gerilim sonrasında parkurda hiç bir varlık gösteremeyen Gönüllüler döner ödüllü oyunu 10-2 gibi açık bir farkla kaybetti.

'GÖNÜLLÜLER BUGÜN SAHADA YOKTU'

Gönüllüler'de kaybedilen oyun öncesi yaşanan Hakan-Nagihan gerilimi takımda herkesin moralini bozdu ve ikiliye eleştiride bulundular. Yaşanan bu gerilimden dolayı oyunu kaybettiklerini söyleyen Hilmi Cem, '10-2lik skorla çok kötü bir şekilde kaybettik. Uzun zamandır bu kadar salmışlığımız yoktu. Gönüllüler takımı bugün sahada yoktu. Oyuna çıkmadan önce kendi aramızda gerilim yaşadık. Başrollerinde Hakan ve Nagihan vardı. Eşleşmeler sırasında Nagihan, Hakan'ın Yağmur'u ön planda tuttuğunu ve eşleşmelere karar verdiğini söyleyerek tepki gösterdi.Hakan karşılık verdi ve o gerilimi yaşayınca moralsiz çıktık' şeklinde konuştu.