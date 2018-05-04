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Survivor Gönüllüler'de karşılıklı ağır ithamlar! 'Yağmur Hakan'ın yeni Cumali'si oldu'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2018 01:56 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de son dönemin formda takımı Gönüllüler'de Hakan ve Nagihan tartışması ortalığı karıştırdı. Survivor'ın 3 Mayıs Perşembe yayınlanan son bölümünde, ödül oyunu öncesinde yarışmacı seçmeleri yapılırken bir anda sinirlenen Nagihan, Hakan'a bağırarak tepki gösterdi. Hakan'ın karşılık verince olay büyüdü. Ekrana yansımayan o anlarda, Nagihan Hakan'ı Yağmur'u korumak ve takımdaki her şeye karışmakla suçladı. Oyun sonrasındaki röportajlarda da iki taraf da birbirine ağır ithamlarda bulundu

Survivor Gönüllüler'de karşılıklı ağır ithamlar! 'Yağmur Hakan'ın yeni Cumali'si oldu'

Survivor 2018'de bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Hakan Hatipoğlu ve Nagihan Karadere arasında ipler koptu. Survivor 61. bölümde, yemek ödüllü oyun öncesinde, Gönüllüler parkura çıkacak ikişer yarışmacıyı seçerken, Hakan ve Nagihan arasında tartışma yaşandı. Hakan'ın Yağmur'u ön plana çıkardığını ve koruduğunu söyleyen Nagihan oldukça sinirlenerek sert sözler söyledi. Hakan'ın da karşılık vermesiyle takımda ortalık karıştı ve moralleri bozuk bir şekilde oyuna başladılar. Oyun öncesindeki bu gerilim sonrasında parkurda hiç bir varlık gösteremeyen Gönüllüler döner ödüllü oyunu 10-2 gibi açık bir farkla kaybetti.

'GÖNÜLLÜLER BUGÜN SAHADA YOKTU'
Gönüllüler'de kaybedilen oyun öncesi yaşanan Hakan-Nagihan gerilimi takımda herkesin moralini bozdu ve ikiliye eleştiride bulundular. Yaşanan bu gerilimden dolayı oyunu kaybettiklerini söyleyen Hilmi Cem, '10-2lik skorla çok kötü bir şekilde kaybettik. Uzun zamandır bu kadar salmışlığımız yoktu. Gönüllüler takımı bugün sahada yoktu. Oyuna çıkmadan önce kendi aramızda gerilim yaşadık. Başrollerinde Hakan ve Nagihan vardı. Eşleşmeler sırasında Nagihan, Hakan'ın Yağmur'u ön planda tuttuğunu ve eşleşmelere karar verdiğini söyleyerek tepki gösterdi.Hakan karşılık verdi ve o gerilimi yaşayınca moralsiz çıktık' şeklinde konuştu.

NAGİHAN VE HAKAN'DAN KARŞILIKLI AĞIR SÖZLER
Ödül oyunu öncesi seçmeler sırasında gerilim yaşayan Hakan ve Nagihan, adaya dönüşte birbirleri hakkında oldukça sert sözler söyledi. Oyun sonrasındaki röportajda Nagihan Karadere yaşananları anlatarak Hakan'ı suçladı. Hakan'ın zekasını kötüye kullandığını iddia eden Nagihan, 'Yağmur'u savunmaya geçmesi beni ve takımı rahatsız etti. Hakan ne zaman akıl hocalığı yapsa oyunu kaybediriyoruz. Performans birincisi oldu diye havalara çıkmasın. Takımın kimyasını Hakan ve Yağmur bozuyor. Yağmur Hakan'ın yeni Cumalisi oldu. Hakan hep hesap kitap içinde olan, bir adım sonrasını düşünen biridir. Bu kadar kötü niyetli olduğu için hep çuvallıyor. Zekasını daha iyi yerlere kullansa istediği yere gelir' dedi.

'NAGİHAN BUGÜN BANA YUMRUK ATTI'
Hakan Hatipoğlu ise yaşanan tartışmadan sonra Nagihan'ı suçlayarak, 'Nagihan'la tartıştık. Benim Yağmur'u savunduğumu söyledi. Bir anda içinde aklında ne varda
dökülmeye başladı. 2016'da Nagihan neyse 2018'de de oymuş anladım. Burada iyi gibiydik ama gardımı almış boksör gibi bekliyordum. Bugün Nagihan bana yumruk salladı. Ama hiç bir zaman Nagihan'la tartışmadım tartışmam. Çünkü hiç bir zaman çamurun içinde yuvarlanmadım' ifadelerini kullandı.


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