Survivor ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 23 Ocak Pazartesi Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu akşam oynanacak ikinci dokunulmazlık oyununun ardından ikinci eleme adayı belli olacak. Survivor'da haftanın son gününde süpriz isimler adaya zorlu şartlar nedeniyle veda etti. Berdan Mardini ve Seçkin Piriler yarışmadan çekilme kararı aldı. Kalan yarışmacılar tüm hız mücadeleye devam ederken Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına çıkan isim sorgulanmaya başladı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 23 Ocak Pazartesi günü Survivor 2023'de yaşananlar...

SURVİVOR 23 OCAK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sezona değişen konseptiyle başlangıç yapan Survivor 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.

23 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan, Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı ve ilk galibiyetlerini elde ettiler.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor üçüncü eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden takım gönüllüler takımından Aziz seçildi.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Yusuf Güney (ünlüler)

Aziz (gönüllüler)



