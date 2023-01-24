MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 23 Ocak Pazartesi Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 23 Ocak Pazartesi Survivor'da eleme adayı kim oldu?

24.01.2023 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ikinci dokunulmazlık oyunu, 23 Ocak Pazartesi günü oynandı. Heyecanlı mücadeleyi yakından takip eden Survivor seyircileri, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazananı ve eleme adayını merak ediyorlar. İlk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanarak haftaya avantajla başlamışlardı. Peki, Survivor ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 23 Ocak Pazartesi Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor ikinci dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 23 Ocak Pazartesi Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu akşam oynanacak ikinci dokunulmazlık oyununun ardından ikinci eleme adayı belli olacak. Survivor'da haftanın son gününde süpriz isimler adaya zorlu şartlar nedeniyle veda etti. Berdan Mardini ve Seçkin Piriler yarışmadan çekilme kararı aldı. Kalan yarışmacılar tüm hız mücadeleye devam ederken Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasına çıkan isim sorgulanmaya başladı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 23 Ocak Pazartesi günü Survivor 2023'de yaşananlar...

SURVİVOR 23 OCAK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sezona değişen konseptiyle başlangıç yapan Survivor 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.

326910143_1356939371747761_6755015565327332960_n

23 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan, Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı ve ilk galibiyetlerini elde ettiler.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

326443976_989719318673547_2965759487216144237_n

Survivor üçüncü eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden takım gönüllüler takımından Aziz seçildi.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!
Sütyensiz tarzıyla kendine hayran bıraktı!Sütyensiz tarzıyla kendine hayran bıraktı!
Konuşanlar programında itiraf etti! "Swinger partisine gitti, üç tane..."Konuşanlar programında itiraf etti! "Swinger partisine gitti, üç tane..."
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Yusuf Güney ele gününde

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Vergi borcu yapılandırma, öğrenim kredisi, trafik ceza puanları... Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu

SON DAKİKA | Vergi borcu yapılandırma, öğrenim kredisi, trafik ceza puanları... Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladı

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladı

Cami bahçesinde uygunsuz hareketler! Sosyal medya ayağa kalktı

Cami bahçesinde uygunsuz hareketler! Sosyal medya ayağa kalktı

'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar

'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar

'40 bin TL'den aşağıya yapılamıyor' Hobi olarak başladı mesleği oldu

'40 bin TL'den aşağıya yapılamıyor' Hobi olarak başladı mesleği oldu

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.