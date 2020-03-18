Survivor İlayda neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu kimdir?

Survivor 2020'nin 17 Mart Salı yayınlanan son bölümündeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı yarışmaya geçtiğimiz günlerde katılan ancak ada şartlarına uyum sağlayamayan İlayda'nın diskalifiye olduğunu duyurdu.

Acun Ilıcalı, "İlayda Survivor şartlarına adapte olamayıp pes ettiği için devam edemeyecek. Kendisi ada şartlarına alışamadığını ve devam edemeyeceğini açıkladı" açıklamasını yaptı. Ilıcalı yarışmaya yeni isimlerin de katılacağını duyurdu.



Meryem’in sakatlığı hakkında da konuşan Ilıcalı, Meryem’in önümüzdeki hafta içerisinde yarışmalara katılabileceğini açıkladı.

SURVIVOR İLAYDA KİMDİR?

İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu, 1999 yılında Almanya Frankfurt’da doğdu. Medipol Üniversitesi Tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencisi ve profesyonel sporcu. Vakıfbank spor kulübünde başlayarak birçok takımda lisanslı voleybol oynadı. Daha sonra Fenerbahçe'de lisanslı kürek çekti. Türkiye Şampiyonalarına katıldı. Şu anda aktif fitness yapıyor.

