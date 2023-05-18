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Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Bu hafta Survivor'da kim elendi, kim gitti? Heyecan dorukta!

18.05.2023 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'a veda eden ismin kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Heyecanın dorukta olduğu yarışmada bu hafta 3 isim eleme adayı oldu. 18 Mayıs Survivor'da iletişim oyunu için takımlar arasında kıyasıya mücadele gerçekleşiyor. Oyunların hemen ardından konsey yapılacak. Peki, 18 Mayıs Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Bu hafta Survivor'da kim elendi, kim gitti?

Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Bu hafta Survivor'da kim elendi, kim gitti? Heyecan dorukta!

Survivor'da bu akşam çifte heyecan yaşanıyor. Hem aile ödül oyunu hem de eleme heyecanının yaşandığı gecede yarışmacılar oldukça zorlu parkurlarda yarışacaklar. Kullanıcılar Survivor elenen yarışmacıyı sorguluyor. Kazanan takım yakınlarıyla görüşme fırsatı elde edecek. İşte Survivor ödül oyunu kazananı ve Survivor elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Kürşat, Aziz ve Osman Can'ın eleme adayı olduğu gecede sms oylaması sonucu Survivor'dan elenen yarışmacı eleme konseyinde belli olacak.

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Acun Ilıcalı'nın sunduğu konseyde bu hafta 3 eleme adayı bulunuyor. Ilıcalı, heyecanla beklenen gecenin sonunda en az oy alan yarışmacıyı açıklayacak ve o isim Survivor final hayallerine veda edecek.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. İletişim ödülünü kazanarak Survivor adasından bir an olsun uzaklaşmak isteyen yarışmacılar, oyunu kazanabilmek için tüm güçleriyle mücadele ediyor.

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Yarışmacıların yakınlarıyla görüşmeleri esnasında duygusal anlar yaşanacak. Ödülün görüntüleri yarışma sonunda ekranlara verilecek.

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