Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Çamurlu parkurda yarıştılar! İşte Survivor 2020'de iletişim ödülünü kazanan takım

Survivor'ın zorlu ada şartlarında oynanan iletişim oyunu, yarışmacılar için manevi açıdan büyük önem taşıyor. Sevdikleri ile iletişim kurma şansını kazanmak isteyen yarışmacılar, her hafta bu oyunu kazanmak için parkurda inanılmaz bir mücadele verdiler. 30 Haziran Salı günü Survivor 2020 123. bölümde oynanan iletişim oyununun beş farklı ödülü içermesi yarışmacıları daha da hırslandırdı.

İLETİŞİM OYUNUNDA CEMAL CAN VE NİSA'NIN ZOR ANLARI

Oyun sırasında Nisa, lensleri nedeniyle sorun yaşadı. Önünü göremeyen Nisa, oyunu yarıda bıraktı ve bir tur dinlenmeye alındı. Diğer yandan Cemal Can da çamurlu engeli geçerken omzunu sakatladı. İzleyenleri korkutan sahnede Doktor Ulaş’ın kontrolleri sonrasında ciddi bir şeyi olmadığı anlaşılan Cemal Can oyuna kaldığı yerden devam etti.

SURVIVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yeni bölümde mavi ve kırmızı takım, çamurla dolu parkurda çok zorlu bir oyun oynadı. Oyunun ilk yarısında başa baş bir mücadele vardı. Fakat sonraki yarısında mavi takım, üstünlüğü ele geçirdi. Oyunun sonuna kadar bu şekilde götüren navi takım, kırmızı takımı 10’a beş yenerek iletişim oyununu kazandı.