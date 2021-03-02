Survivor İletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu kazanan takım!

Survivor haftanın finalinde İletişim oyunu oynandı. Tv8 ekranlarında izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Survivor’da ünlüler ve gönüllüler ailelerinden gelecek haberler için kıyasıya mücadele etti. Oyun sırasında gergin anlar yaşayan ünlüler takımı ve gönüllüler takımı arasında iletişim oyununu kazanan taraf belli oldu. Peki, Murat Ceylan’ın sunumu ile oynan Survivor İletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte, Survivor İletişim ödülü sahibi!

Survivor İletişim oyununu kim kazandı?

Survivor’da bu akşam İletişim oyununda Murat Ceylan’ın sunumu ile kıyasıya rekabet edildi. En hassas ödüllerden biri olan iletişim ödülünü kazanmak için mücadele ederken, her iki takımda parkurda zaman zaman gergin anlar yaşadı. 10-9 skoru ile biten oyunda kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu. Oyunun sonunda Gönüllüler ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları okumaya hak kazandı. Diğer yandan, ödülü kaybeden Ünlüler takımı duygusal anlar yaşadı.



