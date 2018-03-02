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Survivor’ın eski yarışmacısı Berna ünlü oyuncu ile yakalanınca panikledi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2018 09:44 | Son Güncelleme

Gökhan Alkan, önceki akşam Nişantaşı Dio’daydı. Oyuncu, mekandan “Survivor”ın eski yarışmacısı Berna Canbeldek’le çıktı

Survivor’ın eski yarışmacısı Berna ünlü oyuncu ile yakalanınca panikledi!

Oyuncu Gökhan Alkan, önceki akşam Nişantaşı'nda Survivor'ın eski yarışmacısı Berna Canbeldek'le görüntülendi.

Berna Survivor'a katıldığı dönemde Sahra ile kavga edip Survivor'dan diskalifiye edilmişti.

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PANİKTEN MEKANDAKİ SOBAYI DEVİRDİ

İkili habercileri karşılarında görünce paniğe kapılıp apar topar yeniden mekana döndü.

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Berna Canbeldek, o kaos sırasında kulüp önündeki sobalardan birini devirdi.

Gökhan Alkan ile Berna Canbeldek, yaklaşık 20 dakika sonra bu kez ayrı ayrı çıkıp oradan uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor berna gökhan alkan

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Ünlü oyuncu kim?
sizin ünlü dediğiniz bizim tanımadığımız o delikanlı ünlü bernayla yakalanmış olmasın
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